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▲高男駕駛BMW轎車沿中華西路由西往東行駛，先是追撞65歲吳姓男子騎乘的機車。（圖／讀者提供）

▲高男毒駕失控衝撞，慘害新婚夫妻翁女與施男從此天人永隔。（圖／讀者提供）

▲彰化市中華陸橋4日清晨這起死亡車禍，現場四處散落撞擊所留下的碎片，更伴隨著施男一陣心碎哭吼聲。（圖／讀者提供）

彰化市中華陸橋一帶今（4）日清晨發生重大死亡車禍，一輛BMW轎車接連與機車、白色轎車發生碰撞，造成2死2傷慘劇，其中一名死者為新婚不久的25歲翁姓女子，現場更傳出其丈夫施男崩潰哭喊：「快救救我老婆！」畫面令人心碎。經警方調查證實，肇事駕駛高姓男子為毒駕，全案依涉嫌刑法公共危險罪毒駕致人重傷或死亡移送地檢署偵辦。警方初步調查指出，事故發生在清晨4時許，30歲高姓男子駕駛BMW轎車，沿中華西路由西往東行駛，途中不明原因追撞同向65歲吳姓男子騎乘的機車。由於撞擊力道猛烈，吳男左肩以下肢體嚴重斷裂，當場失去生命跡象。BMW緊接著衝往對向車道，再度猛烈撞上25歲翁姓女子所駕駛的白色轎車，當時車內還載有其31歲丈夫施男，2人受困車內動彈不得。巨大撞擊聲響驚醒附近居民，不少人從睡夢中驚醒外出查看，目擊現場滿地車體碎片、車輛幾乎全毀，情況慘不忍睹。有民眾指出，當時聽到一名男子情緒崩潰、不斷哭喊：「我才剛結婚不久，快救救我老婆！」場面令人鼻酸。消防人員獲報後迅速趕抵，動用破壞器材將受困的翁女與施男救出。救出時，翁女與機車騎士吳男均已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經緊急送醫搶救後仍宣告不治；施男則全身多處擦挫傷，意識清楚，送醫後無生命危險；至於肇事的BMW駕駛高男，同樣全身多處擦挫傷且一度意識不清，送醫治療，初步酒測結果為0。彰化分局副分局長楊昭賢表示，經向彰化地方檢察署檢察官聲請鑑定許可書獲准，並經醫院提供高男抽血及尿液檢體鑑定報告，結果均呈安非他命毒品陽性反應，全案依涉嫌刑法公共危險罪毒駕致人重傷或死亡移送地檢署偵辦。