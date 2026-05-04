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總統賴清德於本月2日突宣布，已順利抵達非洲友邦史瓦帝尼，正式展開國是訪問。據悉，此行並未搭乘我國專機，而是改搭史瓦帝尼副總理札杜莉日前訪台的回程專機離境，成功完成出訪，也氣得對岸急跳腳，痛批根本是「偷渡式外交」。前立委郭正亮推測，巴拉圭總統即將來訪，恐是醞釀後續賴清德在回訪期間，順道過境美國一事。賴清德抵達後，隨即與恩史瓦帝三世（King Mswati III）會面，雙方於機場握手致意，並共同登上閱兵台接受軍禮歡迎，場面隆重。隨後，兩國在官方儀式中推動雙邊合作，由我方外交部長林佳龍與史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）簽署《關務互助協定》，2國元首也共同簽署聯合公報，重申台史之間長期以來建立的深厚情誼，進一步強化經貿與制度合作。不過，此次「借用外國專機」出訪模式也引發討論，郭正亮4日於政論節目《大新聞大爆卦》中表示，若未來賴清德出訪地點位於美國地盤，應不需要再採取類似模式。他進一步分析，巴拉圭總統潘尼亞預計於5月7日訪台，背後可能正醞釀賴清德後續回訪行程，並藉機規劃過境美國。主持人馬千惠問及此事件是否可能影響「川習會」？郭正亮認為，關鍵在於會後美國對台灣「過境外交」的態度是否調整。他直言，北京方面勢必採取更強硬立場，並期待川普對台政策作出明確表態，特別是在實際行動上限制台灣的外交空間，而不只是口頭表述「反對台獨」。