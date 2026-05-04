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受中東戰火影響，全台瀝青價格上漲，台中市議員江肇國質詢時憂心，台中市每年道路燙平計畫至少100公里起跳，目前瀝青上漲約35％，未來恐有錢也買不到。建設局長陳大田表示，市府與中央機關、業者密切聯繫，台中市庫存會比台北、高雄掌握得更好，目前可穩定供應至6月；未來若供料吃緊，將調整施作優先順序，優先辦理坑洞修補、小型修繕及緊急搶修，並以通學路線為優先。受國際情勢影響，國內瀝青供料趨緊，民進黨台中市議員江肇國今（4）日質詢時指出，目前瀝青價格已上漲35％，1公噸從1萬7千元漲到2萬5千元左右，鋪設1公里道路需多花200多萬元，中市府一年燙平計畫約100公里，去年還做到160公里，以目前每年100公里的目標，至少得多支出2億多元。江肇國擔心，面對價格上漲的壓力，不僅廠商施作意願下降，路面修補的頻率也會降低，甚至導致工程遭排擠，若戰爭無法結束，到時有錢也買不到瀝青，料進不來、工程停擺，就連臨時出現的路面大坑洞都難以及時修補。建設局長陳大田答詢時表示，瀝青預算上升是全台普遍性問題，中央的公共工程委員會許可地方政府在契約中進行彈性調整。中市府已與經濟部、國營署、中部瀝青工廠及主要供應料廠等單位密切聯繫，中油、台塑等主力業者，亦積極拓展非中東地區多元油料來源，以分散供應風險，所以台中的庫存會比台北及高雄掌握得更好，預計可穩定供應至6月，重大工程不會受到影響。建設局補充，如果供料吃緊，將配合調整施作優先順序，優先辦理坑洞修補、小型修繕及緊急搶修，並以通學路線為優先。至於專案計畫及路平計畫，將依實際供料情形滾動檢討。