我是廣告 請繼續往下閱讀

近期台北市的街頭出現老鼠亂竄的情況越來越頻繁，被戲稱「安鼠之亂」，不僅鬧區夜市鼠影不斷，連公園綠地也淪為老鼠橫行的熱區，引發恐慌，沒想到這股鼠患風暴疑似已蔓延至新北市，議員李宇翔今（４）日在臉書貼出影片，直擊林口運動公園出現數隻老鼠亂竄的畫面，呼籲新北市府必須警覺，別讓公園成為防鼠疫的漏洞。李宇翔貼出的影片，可以明顯看到大白天，好幾隻小老鼠在樹叢跟草地之間，不斷來回奔跑，沒有市民敢靠近綠地。李宇翔指出，近期接獲多位民眾陳情，在林口運動公園的沙坑區與溜冰場之間，以及鄰近的扶輪公園周邊，都能發現老鼠頻繁出沒的身影，由於公園是家長帶小孩放電、長輩散步的高頻率活動場所，老鼠不僅破壞環境衛生，更嚴重威脅民眾的休憩安全。他憂心地表示：「新北市近期已有漢他病毒確診案例，而該病毒的主要傳播媒介就是鼠類等齧齒動物，人類若不慎吸入或接觸到遭鼠類排泄物污染的粉塵，極有可能染病，風險不容忽視。」李宇翔在接獲通報的第一時間，已強力要求新北市府與林口區公所拿出魄力儘速處理，他建議應針對出沒熱點設置「捕鼠專用誘餌站」，並同步加強區域內的環境清消與雜物整頓，務必在鼠患擴大前先行控制，守護市民與孩童的健康，別讓台北市的「安鼠之亂」蔓延到新北市。