一艘從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）開往維德角（Cape Verde）的郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius），近日疑似爆發漢他病毒疫情，截至目前已知3人死亡、另有3人疑似染病，其中1人經實驗室檢測確認感染漢他。現在這艘載有100多人的郵輪仍停泊在維德角首都普拉亞（Praia）附近海域，當地衛生部門已派員登船檢查。
根據《CNN》報導，維德角衛生部長利馬（Maria da Luz Lima）告訴當地電台，洪迪亞斯號抵達普拉亞港時，並未獲得停靠該港口的許可，乘客也被禁止在當地下船，理由是要保護該國的公共衛生。
不過，維德角衛生部門已登船檢查，並對2名出現症狀的船員進行了評估，判斷他們需要緊急醫療救治，強調疫情受到衛生部門的密切監測，並有專業醫務人員提供必要的護理，只是目前不知道船隻還要在普拉亞附近的海域停留多久。
世界衛生組織（WHO）表示，在郵輪上出現的6名有症狀患者當中，目前只有1例經由實驗室檢驗確診，其餘5例均為疑似病例。
世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）認為，這次疫情不致於對公共衛生造成威脅，沒有必要過於恐慌或限制旅行。
醫療組織「Premier Medical Group」總裁兼執行長米斯維奇（Scott Miscovich）則指出，漢他疫情發生在一艘從未去過病毒流行區的船上，是相當不尋常的：「當我第一次看到這個消息時，我以為報紙印錯了」，目前已知只有一種漢他病毒株-安地斯病毒（Andes virus，主要流行於南美洲，特別是阿根廷和智利）能夠人傳人，但這種情況依然很罕見。
米斯維奇認為，郵輪疑似爆發疫情的可能途徑有2種，第一，這艘船可能被老鼠的糞便或尿液污染；第二，有乘客感染了安地斯病毒，目前已有少量證據表明該病毒存在人際傳播，如果被進一步證實，將改變旅行醫學、傳染病學和熱帶醫學的未來。
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不過，維德角衛生部門已登船檢查，並對2名出現症狀的船員進行了評估，判斷他們需要緊急醫療救治，強調疫情受到衛生部門的密切監測，並有專業醫務人員提供必要的護理，只是目前不知道船隻還要在普拉亞附近的海域停留多久。
世界衛生組織（WHO）表示，在郵輪上出現的6名有症狀患者當中，目前只有1例經由實驗室檢驗確診，其餘5例均為疑似病例。
世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）認為，這次疫情不致於對公共衛生造成威脅，沒有必要過於恐慌或限制旅行。
醫療組織「Premier Medical Group」總裁兼執行長米斯維奇（Scott Miscovich）則指出，漢他疫情發生在一艘從未去過病毒流行區的船上，是相當不尋常的：「當我第一次看到這個消息時，我以為報紙印錯了」，目前已知只有一種漢他病毒株-安地斯病毒（Andes virus，主要流行於南美洲，特別是阿根廷和智利）能夠人傳人，但這種情況依然很罕見。
米斯維奇認為，郵輪疑似爆發疫情的可能途徑有2種，第一，這艘船可能被老鼠的糞便或尿液污染；第二，有乘客感染了安地斯病毒，目前已有少量證據表明該病毒存在人際傳播，如果被進一步證實，將改變旅行醫學、傳染病學和熱帶醫學的未來。