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▲《大危機》海報上最明顯的就是鼠王Ben，這部恐怖驚悚片卻搭配了麥可傑克森唱的溫暖感人插曲〈Ben〉。（圖／摘自IMDb）

▲《麥可傑克森》呈現他童年時與哥哥們一起以傑克森5人組姿態演出，他後來在13歲就唱了個人第一首冠軍歌〈Ben〉，電影裡也有出現。（圖／UIP提供）

▲呈現鼠患的《金鼠王》在美國小兵立大功，締造出色票房，也成了觀眾心目中的夢魘。類似片中的鼠患問題，也成為近來台北的熱烈話題。（圖／摘自IMDb）

▲《麥可傑克森》全台熱映中，喚起麥可傑克森歌迷對他生前事蹟的回憶。（圖／UIP提供）

台北鼠患嚴重，成為近期民眾關注的話題，而好萊塢電影早就有以鼠患肆虐為主題的《金鼠王》及其續集《大危機》，裡面的老鼠不但通人性又有高智商，也不乏人類看到群鼠進攻嚇得尖叫逃跑的畫面。最讓今日觀眾意外的，應該是「流行樂之王」麥可傑克森，畢生第一首登上告示牌百大榜冠軍的個人單曲〈Ben〉，就是《大危機》的片尾曲，抒情的曲風加感人的歌詞，很少有人會發現恐怖真相：歌詞裡的Ben是隻號召群鼠、攻擊人類的鼠王。將麥可傑克森生平搬上大銀幕的電影《麥可傑克森》，正在全台各地上映，片中有出現麥可唱著〈Ben〉的情景，這首歌描述演唱者對於Ben這個好友的深刻感情，歌詞寫道：「我不再孤單，而你，我的朋友，你會明白你找到了我這個知己。」其實在《大危機》的劇情中，Ben才剛因為鼠群被人類圍剿，獨自帶著傷逃回醫院，去找一直對牠很好的少年，少年一面幫牠擦藥，一面響起麥可的歌聲，給人一種詭異的感覺，並不像歌曲聽起來那麼溫暖。《金鼠王》和《大危機》是1970年代初的電影，距今都超過50年，《金鼠王》描繪不善人際關係的青年，把老鼠當成朋友，指揮牠們攻擊自己厭惡的對象，到最後控制不住鼠群的力量，遭到反噬，以「小兵立大功」之姿，在美國締造票房佳績。續集《大危機》把主角的年齡層降得更低，變成孤單的少年，與首集中僥倖保住性命的鼠王Ben變成好友，Ben的鼠群還是招來人類反擊，最後牠帶著傷逃去見少年，麥可演唱的插曲就在此時出現，堪稱恐怖片史上的奇妙操作。麥可傑克森走紅後和電影的合作幾乎都是大公司大片為主，像是他曾在《MIB星際戰警》的第2集客串，或是為《威鯨闖天關》演唱插曲〈Will You Be There〉等，鮮少再像《大危機》裡的〈Ben〉一樣，是為獨立製片的恐怖電影唱插曲，〈Ben〉也因為歌曲本身和演唱的人都太紅，遠高過搭配的《大危機》，使得日後越來越少人還記得這首歌最早的作用，更少人知道裡面講的是人鼠之間的友情，不是人跟人之間的。《大危機》雖然也有群鼠攻擊人類的畫面，由於導演功力不及上集，主題也有點換湯不換藥，賣座與口碑都遠遜《金鼠王》，只有〈Ben〉到現在還讓人留下印象。由於台北的鼠患變得嚴重，《金鼠王》和《大危機》的畫面再度喚醒老粉絲的回憶，麥可傑克森曾經唱插曲的往事也才浮上資深歌迷的心頭，不知日後大家再聽到抒情感人的〈Ben〉，是會像以往一樣倍覺溫暖、感動，還是會想到讓人膽寒的老鼠？