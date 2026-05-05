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在晶片產業強勢帶動下，台灣經濟近年表現亮眼，2026年經濟成長率可望達7.7%，人均GDP突破4萬美元，股市更一度站上4萬點關卡，多項指標甚至超越日本、南韓，引發外界關注與討論。然而，作家「漂浪島嶼」卻戳破，台灣恐正陷入「荷蘭病」的經濟失衡危機，一旦人民賺不到鈔票，就會變心選票，這是民主政治的自然道理。漂浪島嶼指出，2026年五一勞動節當天，台北、高雄仍有超過萬名勞工走上街頭抗議，人民看著街店關整排，物價直直升，已是怨聲連連；許多專家學者也提出，台灣經濟過度傾斜的危機。 在經濟學上，有著「荷蘭病（Dutch Disease）」一詞，指出一個國家單一出口產業暴增，導致貨幣升值，外匯大量流入，進而排擠製造業或農業等傳統產業，導致出口競爭力衰退的經濟現象。「台灣的荷蘭病，其實正在發生。」漂浪島嶼警告，偏重晶片出口產業的經濟傾斜，除了影響傳統產業，更在大量園區開發上，搶奪農業土地，甚至用水、用電上，造成缺水、爭地、污染，影響人民生活；更甚是，青年買不起房的熱錢，大量湧入股市，造成股市熱，房市冷，大量房屋滯銷，連帶影響營造產業，一旦出現倒閉潮，就是一波金融危機。漂浪島嶼表示，晶片產業相關從業人員，大約只佔台灣千萬勞工的5%，5%的富裕，並未擴及到95%，甚至加大到66倍的貧富差距，一般人民過著低薪，甚至物價飆升的日子。原本透過稅制，可以捉長補短，將傾斜經濟創造的高額稅收，投注到公共福利，甚至協助弱勢產業；但是高經濟稅收，除了普發現金，巨額投入軍事採購，讓人憂心產生預算排擠效應。漂浪島嶼進一步提到，實際市井之上，並沒有太多喜悅，甚至看著高人均GDP，也自嘲是沒意義的數字，看得到拿不到，甚至更厭惡政府的偏心。這也是為何經濟榮景之下，總統支持率始終不過半，甚至反對更高的道理，因為偏好一群，無法均好全部，自然就是民怨累積，甚至出現執政無能的心理，所以大好經濟，一樣辛苦選舉，或是有輪替危機。「搶救傳統產業，未必一定要連結中國。」漂浪島嶼強調，但是無論傳統產業、市井經濟，支撐勞工家庭，如同一些傳產老闆所說，撐著也是為了背後的勞工，一旦關廠關店，就是一人失業，一家困頓。台灣有1100多萬勞工，福氣啦不能只是少數人，經濟榮景到處歌頌，卻未思考經濟傾斜的問題，已經開始發酵，人民賺不到鈔票，就會變心選票，這是民主政治的自然道理。