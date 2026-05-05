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軍購案卡關至今長達數月之久，立法院長韓國瑜先前曾表態支持「8000億」版本，然而國民黨上週召開內部會議討論仍未取得共識，甚至鬧出「開除黨籍」風波；至於國民黨主席鄭麗文則始終堅持「3800億+N」，更強調黨版才是多數共識。對此，律師黃帝穎狠酸，鄭麗文舔共舔到令不出黨中央，敢開除韓國瑜、侯友宜、盧秀燕、趙少康、賴士葆？黃帝穎指出，鄭麗文版實質「擋軍購、擋國防」，習近平滿意但「美國警示」，韓國瑜與多數國民黨立委擔憂鄭麗文一意孤行，卻反遭國民黨副主席季麟連嗆「賣黨求榮」，揚言開除黨籍！而不苟同鄭麗文版的韓國瑜、侯友宜、盧秀燕、趙少康、賴士葆，恐成紅藍5大寇，鄭麗文「窮得只剩黨紀」，敢對5人開除黨籍？黃帝穎進一步說明，韓國瑜因軍購案遭國民黨副主席季麟連在中常會嗆「賣黨求榮」，揚言開除黨籍；而盧秀燕訪美後公開表示，軍購應匡列8000億元到1兆；侯友宜則挺軍購喊話「國家安全不能等」，主張與政院版差不多。黃帝穎續指，趙少康挺8000億元版，怒嗆鄭麗文「黨版」早就已經沒有共識，「不同意見扣上『違紀』、『賣黨求榮』的帽子，動不動就要開除黨籍，國民黨什麼時候變成這樣獨裁？」至於國民黨立委賴士葆則嗆鄭麗文，她說3800億元是多數的憑據是什麼？賴士葆強調說：「我很負責任地講，一面倒支持8000億，我在現場。」