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藍白合在宜蘭縣長選戰邁出關鍵一步，國民黨與民眾黨4日正式公布整合民調結果，確定由藍委吳宗憲出線，將正面對決民進黨人選林國漳。不過，最新民調顯示，吳宗憲目前仍小幅落後對手1.3個百分點，選情呈現拉鋸。對此，媒體人吳子嘉獻策，吳宗憲當務之急應整合初選對手、宜蘭縣議長張勝德等地方重要派系，一旦藍營陸軍啟動，選情仍可能出現變化。根據藍白雙方公布的民調數據，若由吳宗憲對戰林國漳，支持度分別為27.6％與28.9％；另有0.7％表態兩人都支持、6.0％都不支持，未表態比例則高達36.7％。若改由民眾黨的陳琬惠出馬，對上林國漳的支持度則為21.1％比27.5％，差距更為明顯；另有0.4％表態兩人都支持、10.6％都不支持，且未表態比例達40.4％。對於藍白最終推派吳宗憲，卻仍暫時落後競爭對手，吳子嘉4日在直播節目《董事長開講》中分析，林國漳屬於賴系人馬，在人力與資源上獲得民進黨大力支援，因此具備一定優勢。不過他也強調，雙方差距仍在誤差範圍內，但這場選舉對吳宗憲來說，無疑是一場硬仗。吳子嘉進一步指出，目前藍營在宜蘭的地方勢力尚未完全整合，俗稱「陸軍」的地方組織動員實力其實優於綠營，若能成功整合初選對手、宜蘭縣議長張勝德及各派系力量，一旦基層動員啟動，選情仍可能出現變化。此外，吳子嘉也透露，陳琬惠未來可能轉戰立委選舉，顯見藍白也同步布局其他戰場。至於外界關注的跨區輔選效應，積極爭取連任的台北市長蔣萬安是否能為藍營加分？吳子嘉表示，根據《美麗島電子報》先前民調，蔣萬安在宜蘭的好感度相當高，具備一定人氣與號召力，若運用得當，確實可能為選情帶來助力，但關鍵仍在於策略與操作方式。