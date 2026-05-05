「時尚界奧斯卡」2026 Met Gala今（5）日在紐約大都會藝術博物館舉行，場上星光雲集，碧昂絲、妮可基嫚、大威廉絲等大咖出席之外，K-POP巨星也一一受邀，aespa的寧寧、安孝燮華麗現身，天團BLACKPINK也是首度齊聚，但特別讓人閃光燈不斷的，是以四隻手造型登場的Lisa，以及「無眉毛」妝容、把15000亮片貼在身上的Jennie，一隻華麗無比的美人魚模樣，再次洗版各大社群！
Jennie無眉毛登場Met Gala 15000亮片貼身上
Jennie是香奈兒的品牌大使，有「人間香奈兒」的稱號，這次登上Met Gala，毫無疑問穿上由Matthieu打造的香奈兒的禮服登場，她透露全身是以金屬亮片刺繡，總計15000片，笑喊：「我是自己數的～」也說自己很像馬賽克藝術品，也像是一條美人魚，閃閃亮亮的好漂亮。此外，她這此特地把眉毛染成貼近臉蛋的膚色，再用眉筆化假眉毛，特殊妝容也成為熱門話題。
除了Jennie，BLACKPINK其他成員Jisoo、Rosé、Lisa也都受邀參與，Jennie受訪時就表示，今晚心情平靜，「很期待見到我的女孩！」因為這次是BLACKPINK首度全員到齊Met Gala。
Lisa 3D列印手臂登場 四手霧紗造型超震撼
Lisa同樣話題十足，她佩戴寶格麗「伊甸園」系列高級珠寶，並穿上設計師Robert Wun量身打造的訂製禮服，被記者直呼：「妳今晚根本來封場的，大家可以收一收回家了。」Lisa就很興奮的說：「我很開心用藝術來呈現自己。」也說肩膀上的裝置手臂，是她自己的手，「透過3D列印出來的！」與夥伴Jennie華麗比拚成為焦點。
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Jennie是香奈兒的品牌大使，有「人間香奈兒」的稱號，這次登上Met Gala，毫無疑問穿上由Matthieu打造的香奈兒的禮服登場，她透露全身是以金屬亮片刺繡，總計15000片，笑喊：「我是自己數的～」也說自己很像馬賽克藝術品，也像是一條美人魚，閃閃亮亮的好漂亮。此外，她這此特地把眉毛染成貼近臉蛋的膚色，再用眉筆化假眉毛，特殊妝容也成為熱門話題。
除了Jennie，BLACKPINK其他成員Jisoo、Rosé、Lisa也都受邀參與，Jennie受訪時就表示，今晚心情平靜，「很期待見到我的女孩！」因為這次是BLACKPINK首度全員到齊Met Gala。
Lisa 3D列印手臂登場 四手霧紗造型超震撼
Lisa同樣話題十足，她佩戴寶格麗「伊甸園」系列高級珠寶，並穿上設計師Robert Wun量身打造的訂製禮服，被記者直呼：「妳今晚根本來封場的，大家可以收一收回家了。」Lisa就很興奮的說：「我很開心用藝術來呈現自己。」也說肩膀上的裝置手臂，是她自己的手，「透過3D列印出來的！」與夥伴Jennie華麗比拚成為焦點。