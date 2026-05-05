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總統賴清德原訂上月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料因中國施壓三島國取消飛航許可受阻，如今搭乘史瓦帝尼國王專機往返台灣，返台航線刻意避開三島國飛航情報區繞遠路，中途沒有規劃停靠加油，一路返台。對此過去曾是機師的台北市議員張志豪表示，油量部分要考量飛機重量、風向與風速，按照賴返台路徑來看應該是可以，但是否真的很吃緊，要詳細計算後才會知道。賴清德本次同樣搭乘史瓦帝尼國王專機往返台灣，型號為空中巴士A340，台灣與史瓦帝尼直線距離約為11200公里，航程約14至15小時，此次回程為16小時，刻意繞遠路且未停靠加油，途中是否油量吃緊。對此張志豪表示，飛機能夠飛的距離跟時間是有非常多因素影響。比方說飛機的重量、風向與風速，順風就飛得比較快，逆風就比較慢。張志豪說，如果是往東南飛，是要從澳洲回來，肯定應該就需要落地加油，可是如果是往南繞了一下，然後再修正往印尼方向，可能油量理論上相對應該比較足夠。但這部分需要詳細的計算，按照賴清德返台的路徑來看應該是可以，但是否真的很吃緊，要詳細計算後才會知道。《NOWNEWS今日新聞》提問相較於過去專機，此次返台是否機長與國安團隊壓力大，張志豪說，畢竟被大家關注，沒有從原航線走，代表擔心臨時被當初幾個國家拒絕飛航許可，所以往南繞一下，往南繞再往北飛一路上要隨時提高警覺，看是否有突發事件發生，所以這種比較特殊任務跟狀況的專機，相對來說對機組人員跟國安人員應該都有比較大的壓力。