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AI伺服器、資料中心與自駕需求同步升溫，帶動PCB核心材料銅箔基板（CCL）供應吃緊，韓國PCB業者面臨罕見缺料壓力。韓媒報導指出，CCL進口單價今年3月已首度突破每公噸2萬美元，創下2000年統計以來新高，部分業者直言，投入PCB產業20多年，首次遇到因CCL不足而無法生產的情況。根據韓媒報導，韓國關稅廳資料顯示，今年3月CCL進口單價達每公噸20728美元，較去年同期11880美元增74.5%。CCL是印刷電路板（PCB）的關鍵材料，主要由銅箔、玻纖布與樹脂組成，廣泛應用於AI半導體、通訊設備、伺服器、自動駕駛等高階電子產品。這波缺料主因來自高階應用需求快速放大。隨著輝達Blackwell等AI晶片對高階PCB材料需求提高，CCL廠商優先將產能轉向T-Glass等高附加價值產品，壓縮一般E-Glass規格供給，使中小型PCB業者取得材料的難度明顯升高。供應吃緊也推升相關廠商表現。報導指出，斗山、三星電機等具備高階CCL供應能力的大廠受惠明顯，其中斗山被市場視為輝達Blackwell供應鏈中的重要CCL供應商，股價近兩年大幅走高，反映市場對AI核心材料的需求升溫。在韓國本土供應不足下，部分PCB業者轉向台灣廠商尋求貨源。報導提到，一家位於韓國首都圈的PCB製造商，近期向台燿、台光電下達約100億韓元預購訂單，規模相當於平常月均用量的5倍以上。不過業者表示，即使提前下單，仍無法確定交貨時間；過去約一個月可取得材料，現在交期可能拉長至半年以上，甚至有業者考慮改用空運，以縮短等待時間。中國供應鏈同樣無法完全填補缺口。業界人士指出，除既有供應商外，業者也嘗試開發中國貨源，但近期仍陸續收到交期延後通知。隨著全球CCL供應緊張，加上匯率與油價推升運輸成本，PCB業者的接單與交貨壓力持續升高。