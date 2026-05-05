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▲全家每束售價119元，且使用FamiNow外送服務，免費送到媽媽手上。（圖／全家提供）

▲萊爾富「金運卡」，每張售價800元，內含新台幣800元本金條碼與88元購物金條碼。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富母親節咖啡優惠，全台門市指定咖啡飲品買一送一，有「大杯特濃美式」、「大杯特濃拿鐵」。（圖／萊爾富提供）

一年一度溫馨母親節要到了！7-11、全家、萊爾富助攻一起寵媽媽，不僅門市開賣康乃馨花束，每束只要119元全家還幫你免運送到家，7-11使用foodomo外送平台送花，每束120元同樣免費送到媽媽手上。萊爾富則是推出限時咖啡優惠，特濃美式、特濃拿鐵通通買一送一，跟媽媽一人一杯剛剛好。全家於5月6日起全台門市開賣紅、粉兩款「哥倫比亞空運康乃馨」，每束售價119元，且使用FamiNow外送服務，剛好可以搭5月8日至10日「滿99元就免運」，等於一束花就免費送到媽媽手上。7-11每束空運進口康乃馨售價120元，可用foodomo外送平台下單購買，5月8日至5月10日也有99元免費優惠，且5月6日至5月10日期間再加碼，輸入折扣碼「愛在母親節」，外送滿299元享85折，最高折120元。萊爾富則是瞄準母親節送禮需求，即起至7月21日開賣超實用的「金運卡」，每張售價800元，內含新台幣800元本金條碼與88元購物金條碼，不論是購買鮮食、咖啡或生活用品皆可靈活運用，800元本金無使用期限，使用更具彈性；88元購物金則可於2026年8月31日前兌換。且自5月9日至5月11日，全台萊爾富門市指定咖啡飲品買一送一，有「大杯特濃美式」、「大杯特濃拿鐵」，喜歡甜食的可以選擇「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」也有買一送一。此外，「果C果昔」指定口味推出原價99元任選兩杯129元優惠，包含「沒有如果」、「若離卻依戀」、「芋頭戀乳」及限定款等多元風味，從清爽果香到濃郁系飲品皆一應俱全。