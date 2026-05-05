華邦電今（5）日公布第1季財報，營運明顯轉強，記憶體需求升溫加上產品結構改善，帶動營收與獲利同步放大。單季合併營收382.53億元，季增43.7%，年增91.3%；毛利率拉升至53.4%，季增11.5個百分點，顯示高毛利產品比重提高，對整體獲利挹注明顯。

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華邦電第1季歸屬母公司稅後純益101.14億元，每股純益2.25元，較去年同期虧損10.9億元、每股虧損0.24元，由虧轉盈，且單季賺贏去年全年0.88元加上前年0.14元、以及2023年虧損0.29元的總和，可謂一季賺贏三年。

華邦電表示，第1季成長主力，客製化記憶體產品為單季最大營收來源，主要受惠DDR4、LPDDR4出貨增加，以及20奈米產品需求轉強，推升整體產品平均售價與營收規模。

華邦電後續將把營運重心放在高容量、高附加價值產品，並持續強化NOR Flash與SLC NAND競爭力。

今日華邦電觸及百元大關，終場上漲3.56%，收98.8元，成交量19.4萬張。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...