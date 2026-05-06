華南雲雨區東移，中部以北地區從昨天就一直不斷陰雨綿綿，中央氣象署也持續針對13縣市發布大雨特報。氣象專家吳德榮今（6）日表示，今天清晨鋒面尾端雲系正在通過，伴隨降水回波，中部以北依舊有明顯降雨，不過上午起鋒面雲系遠離，全台各地開始轉晴升溫。而今年第5號颱風哈格比則是最快將會在明天成形，對台灣沒有威脅影響。

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清晨雲林以北大雨特報持續！上午起鋒面遠離放晴溫度急升

吳德榮在天氣氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」提到，今天清晨鋒面尾端雲系正在通過，氣象署持續發布大雨特報，清晨至上午澎湖、雲林以北地區及花蓮山區都有局部大雨發生的機率，不過上午起鋒面逐漸遠離，各地轉為晴時多雲，午後山區及東半部偶有短暫降雨的機率。

吳德榮說，各地上午放晴氣溫上升，白天微熱，早晚涼，明天天氣也依舊晴朗穩定，氣溫持續飆升，白天各地偏熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今天各地溫度北部18至29度、中部19至32度、南部20至33度、東部18至31度。

▲今天上午起鋒面開始遠離，全台水氣變少放晴回溫，下一波梅雨鋒面影響週五抵達。（圖/中央氣象署提供）
▲今天上午起鋒面開始遠離，全台水氣變少放晴回溫，下一波梅雨鋒面影響週五抵達。（圖/中央氣象署提供）
第二波梅雨鋒面週五到！哈格比颱風最快明生成「對台無威脅」

吳德榮提到，不過第二波梅雨鋒面影響很快就到來，週五、週六中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫又下降。週日白天起至下週二鋒面又減弱遠離，各地天氣好轉，氣溫升，近山區午後及東半部偶有短暫降雨的機率。下週三至下週五鋒面在北部海面徘徊，台灣在暖氣團內，白天熱，午後偶有對流發展的機率，但各國模式末期模擬不一致，還需要持續觀察。

至於今年第5號颱風哈格比動態，吳德榮說，根據最新中央氣象署的颱風路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在關島東南方海面，預計明天將發展為今年第5號颱風哈格比，偏西移動，週日、下週一行至菲律賓東方海面，再減弱為熱帶低壓，對台無威脅。

▲關島附近的「熱帶性低氣壓 TD05」，最快明天就有機會升格為颱風「哈格比」，但對台灣沒有任何影響。（圖／中央氣象署）
▲關島附近的「熱帶性低氣壓 TD05」，最快明天就有機會升格為颱風「哈格比」，但對台灣沒有任何影響。（圖／中央氣象署）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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