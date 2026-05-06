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吳德榮在天氣氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」提到，今天清晨鋒面尾端雲系正在通過，氣象署持續發布大雨特報，清晨至上午澎湖、雲林以北地區及花蓮山區都有局部大雨發生的機率，不過上午起鋒面逐漸遠離，各地轉為晴時多雲，午後山區及東半部偶有短暫降雨的機率。
吳德榮說，各地上午放晴氣溫上升，白天微熱，早晚涼，明天天氣也依舊晴朗穩定，氣溫持續飆升，白天各地偏熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今天各地溫度北部18至29度、中部19至32度、南部20至33度、東部18至31度。
吳德榮提到，不過第二波梅雨鋒面影響很快就到來，週五、週六中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫又下降。週日白天起至下週二鋒面又減弱遠離，各地天氣好轉，氣溫升，近山區午後及東半部偶有短暫降雨的機率。下週三至下週五鋒面在北部海面徘徊，台灣在暖氣團內，白天熱，午後偶有對流發展的機率，但各國模式末期模擬不一致，還需要持續觀察。
至於今年第5號颱風哈格比動態，吳德榮說，根據最新中央氣象署的颱風路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在關島東南方海面，預計明天將發展為今年第5號颱風哈格比，偏西移動，週日、下週一行至菲律賓東方海面，再減弱為熱帶低壓，對台無威脅。