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華南雲雨區東移，中部以北地區從昨天就一直不斷陰雨綿綿，中央氣象署也持續針對13縣市發布大雨特報。氣象專家吳德榮今（6）日表示，今天清晨鋒面尾端雲系正在通過，伴隨降水回波，中部以北依舊有明顯降雨，不過上午起鋒面雲系遠離，全台各地開始轉晴升溫。而今年第5號颱風哈格比則是最快將會在明天成形，對台灣沒有威脅影響。

清晨雲林以北大雨特報持續！上午起鋒面遠離放晴溫度急升

清晨至上午澎湖、雲林以北地區及花蓮山區都有局部大雨發生的機率，不過上午起鋒面逐漸遠離，各地轉為晴時多雲

，午後山區及東半部偶有短暫降雨的機率。

吳德榮說，各地上午放晴氣溫上升，白天微熱，早晚涼，明天天氣也依舊晴朗穩定，氣溫持續飆升，白天各地偏熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

今天各地溫度北部18至29度、中部19至32度、南部20至33度、東部18至31度。

▲今天上午起鋒面開始遠離，全台水氣變少放晴回溫，下一波梅雨鋒面影響週五抵達。（圖/中央氣象署提供）

第二波梅雨鋒面週五到！哈格比颱風最快明生成「對台無威脅」

吳德榮提到，

不過第二波梅雨鋒面影響很快就到來，週五、週六中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫又下降。

週日白天起至下週二鋒面又減弱遠離，各地天氣好轉，氣溫升，近山區午後及東半部偶有短暫降雨的機率。下週三至下週五鋒面在北部海面徘徊，台灣在暖氣團內，白天熱，午後偶有對流發展的機率，但各國模式末期模擬不一致，還需要持續觀察。

至於今年第5號颱風哈格比動態，吳德榮說，根據最新中央氣象署的颱風路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在關島東南方海面，

預計明天將發展為今年第5號颱風哈格比，偏西移動，週日、下週一行至菲律賓東方海面，再減弱為熱帶低壓，對台無威脅。