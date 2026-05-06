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▲市議員陳俞融、陳淑華指台中正深陷廚餘之亂，恐導致鼠輩橫行。（圖／陳俞融提供，2026.05.06）

台中市議員周永鴻批評台中有非洲豬瘟、毒雞蛋還有死魚，「三牲之亂」媲美台北的「安鼠之亂」。綠營其他議員也批評，非洲豬瘟事件凸顯盧市府垃圾、廚餘問題處理不力，恐淪為老鼠溫床。盧秀燕態度強硬地表示，市府一直持續在做，且「台中這兩年沒有漢他病毒」。中市議會今（6）日進行非洲豬瘟調查小組專案報告，市議員周永鴻指出，之前的非洲豬瘟、禽流感毒雞蛋都是隱匿很久才爆發，如今潭子區溪流出現大量死魚，環保局還查不出來，拜拜的「三牲」豬雞魚都湊齊，難怪網友說台北有安鼠之亂，台中有三牲之亂。市議員陳俞融、陳淑華也表示，台中市自非洲豬瘟後，一直無法妥善處理垃圾和廚餘問題，目前台中正深陷廚餘之亂，北屯區清潔隊員甚至將廚餘餿水亂倒水溝，成為老鼠最喜歡的溫床，如今雙北相繼出現漢他病毒感染個案，民眾人心惶惶。當雙北在燒、高雄在防台南在組專案，台中在做什麼？若再不亡羊補牢，等鼠患爆發才來滅火，代價將遠比現在大得多，建議盡速成立專案小組。市長盧秀燕斬釘截鐵地回答「台中市並沒有漢他病例」。她表示自從前年出現一例，市府經年累月進行防患，平常例行性環境清潔，迄今未再發生，這段時間也會加強環境清理，確保漢他病毒不會發生。環保局長吳盛忠表示，市府每年編列36萬元預算，購買16公噸的滅鼠餌劑，但往年都用不完，今年購買的餌劑已發放到各區公所，由各里辦公處申領，目前申領情形並不算踴躍。此外，針對易出現老鼠的建築工地、公園、市場等，也已函請相關主管單位加強稽查與宣導、清消行動。