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《中天新聞》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉共諜案而於今年一月起遭羈押，目前仍在押中，如今傳出檢方將於明（7）日依違反《反滲透法》、洗錢及行賄等3項重罪將他正式起訴。馬德上個月遭揭露是滲透軍人的「白手套」，向缺錢的軍人購買軍中情報，滲透範圍涵括空軍、海軍、陸軍，甚至有人僅收18萬元，就出賣「攻擊型無人機」等機敏軍事機密，而相關金流則由透過虛擬泰達幣轉換為新台幣，再分別匯給涉案人員，金額從7萬到174萬元不等。不僅如此，檢方進一步查出，馬德更用自己帳戶大膽收取中國統戰單位的錢，並依照中國要求，利用《中天電視》的《馬德有事嗎》節目攻擊我國政府及綠營政治人物，依內容不同收取製作費每集5萬、10萬或20萬元不等，並於節目上線後，將流量數據回報給中方，已涉嫌違反《反滲透法》。檢方針對全案最新指出，林宸佑為躲避監管，刻意隱匿資金來源與流向，涉嫌洗錢，整體犯行不僅危害國安，也嚴重破壞社會秩序，將於明日正式起訴。