據日本氣象廳資料，原先位於關島附近的熱帶性低氣壓，今（6）日下午增強為今年第5號颱風哈格比（Hagupit，菲律賓提供）；中央氣象署說明，哈格比颱風路徑將偏西北西往菲律賓移動，在接近菲律賓附近有減弱為熱帶性低氣壓機率，對台灣無直接影響。

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氣象署指出，由於哈格比颱風生成後，所處的位置緯度偏低，颱風往菲律賓外海靠近時，也會因為環境不利發展，很快就減弱消散；目前預報顯示，哈格比颱風未來近中心最大風速為每秒20公尺，屬於輕颱下限，未來最大七級風暴風半徑則是100公里，位置距離台灣非常遙遠。

▲關島附近的「熱帶性低氣壓 TD05」，今天升格為颱風「哈格比」，路徑往西為主。（圖／中央氣象署）
▲關島附近的「熱帶性低氣壓 TD05」，今天升格為颱風「哈格比」，路徑往西為主。（圖／中央氣象署）
李孟軒指出，今天華南雲雨區遠離，各地降雨強度和範圍減少；明天天氣持續以多雲到晴為主，午後大台北地區有局部陣雨；周五、周六有新一波鋒面通過，東北季風跟著增強，北部、東半部、各山區降雨機率提高，北台灣要注意局部較大雨勢，南部則為零星雨。

周日母親節水氣減少，北部、東半部、恆春仍有降雨機率，中南部維持多雲到晴，午後有短暫陣雨；下周一東北季風減弱，水氣進一步腳少，全台都次多雲到晴，僅東半部、恆春有雨。

▲周三、周四水氣少，僅東半部有雨，周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）
▲周三、周四水氣少，僅東半部有雨，周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...