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你遺失的保溫瓶、外套，現在成了溫暖長輩的寶物！台中捷運公司近年來除了致力提升運輸服務，更積極投入公益。日前中捷將站內逾期未領的優質遺失物，整理成一份份「愛心大禮包」捐贈給華山基金會，讓這些被遺忘的物品，在社會角落找到新的價值。中捷指出，捷運站拾獲的物品五花八門，過去若逾期未領往往只能依規處理。為讓物資發揮最大效益，中捷團隊化身「愛心整理師」，細心挑選出狀況良好、清潔完整的物品。中捷表示，每件遺失物背後可能都有一個故事，希望即便主人沒來領回，這份資源也能轉化為對社會的貢獻。華山基金會受贈時表示，這批物資非常及時，特別是保暖服飾與實用的日常雜貨，對偏鄉或獨居長輩來說是極大的生活助力。這不只是物資的轉移，更是一份被社會看見的溫暖。中捷公司強調，透過與社福團體合作，成功落實了「惜物精神」。最後，中捷也提醒通勤族，雖然中捷樂於傳遞愛心，但仍希望旅客離開車廂前能多看一眼，保管好個人物品；如有遺失，請立即透過官方管道尋求協助。