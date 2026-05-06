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針對愛爾麗醫美集團新北板橋店爆發「煙霧偵測器偽裝針孔」偷拍疑雲，台中市政府衛生局於第一時間展開行動，派員前往北屯區及西屯區兩間分店進行全面稽查。現場於諮詢室、針劑室及診療室發現監視設備與煙霧偵測器，市府強調，若經查證涉及違法蒐集個資或妨害秘密，最高將面臨 50 萬元罰鍰並移送檢調。衛生局指出，稽查人員已針對診所內的監控設施進行紀錄。依據「個人資料保護法」規定，醫療機構錄影必須具備特定目的並取得病患書面同意，若違反規定，將處以 5 至 50 萬元罰鍰。此外，若進一步確認監控畫面涉及洩漏病患隱私、病情或健康資訊，則觸犯「醫療法」第 72 條，最高可處 25 萬元罰鍰。針對「煙霧偵測器」是否暗藏針孔攝影機，衛生局表示，此舉恐涉及刑法「妨害秘密罪」，市府將主動移送檢調單位追查，以釐清是否存在非法偷錄事實。衛生局嚴正重申，醫療隱私受法令嚴格保護，診所蒐集敏感性個資應嚴格遵守知情同意原則，切勿以身試法。