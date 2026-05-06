我是廣告 請繼續往下閱讀

為協助青年學子接軌 AI 浪潮並厚植職場競爭力，台中市政府數位發展局今（6）日聯手國立台中科技大學及南投市公所，共同舉辦「校園就業徵才博覽會」。現場除媒合 49 家優質企業職缺，更透過「AI 實務講座」與「台中通APP」 數位集章抽獎，讓學生在求職過程中同步體驗智慧生活的便利，成功打造「科技賦能」的職涯新舞台。數位局長林谷隆表示，數位局致力成為職場新鮮人的「神隊友」。青年求職者只需下載「台中通APP」 並完成專屬 QR Code 集章任務，即有機會獲得 AirPods 及 Apple Watch 等「職場神器」，鼓勵學子在進入職場前厚植數位素養。林谷隆強調，秉持市長盧秀燕「AI 力就是城市領先競爭力」的願景，數位局持續將 AI 導入智慧城市建設。此次博覽會特別規劃 AI 系列講座，邀請產學界專家如中科大黃天麒教授、好事行銷執行長劉典倡、中科大陳俊智副教授等，分享 AI 趨勢、實務工具應用及跨領域職涯可能，現場吸引大量學子參與，討論氣氛熱烈。數位局補充，透過結合徵才媒合與數位應用，未來將持續深化中部大專院校及鄰近縣市合作，擴大中台灣數位生活圈，為市民打造更智慧的城市服務。