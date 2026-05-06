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為迎接超高齡社會來臨，共築尊嚴樂齡未來，使老有所養，台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司今（6）日與台灣土地銀行簽署《業務合作契約書》，雙方將利用各自業務優勢，結合包租代管及信託業務，提供年長者一條龍式綜合服務，讓年長者可留房養老，將房屋出租，租金作為安養費用，不僅可活化不動產，且能創造穩定的現金流，讓退休生活過得更幸福與安心。今日簽署儀式是由台灣金聯董事長宮文萍與土銀總經理張志堅共同出席。宮文萍強調，台灣金聯聯手土銀，建構公公聯手、強強合作的跨業結盟，已進入最後關鍵階段，可望在5月中旬完成與8大股銀行結盟合作簽署，台灣金聯將在8大公股行庫的全力支持下，提供有包租代管需要之銀行信託客戶服務，屆時可發揮1加1大於2的業務加乘效果。宮文萍表示，台灣已在114年底邁入超高齡社會，65歲以上人口占全部人口20.06%，安養信託更是有驚人成長，114年度信託財產本金約1844億元，規模較10年前增加43倍。另據金管會115年3月底統計，目前金融機構辦理以房養老累計核貸件數1萬663件、核貸額度628億元，今年首季新增323件、23.6億元，件數創下歷年同期新高，而件數及金額公股行庫均占98%，顯示以房養老市場高度集中於公股行庫，並由穩定成長期進入加速期。因應當前市場急遽變化，宮文萍說，台灣金聯建構與8大股銀行信託業務的跨業結盟合作，符合當前市場主流趨勢，因公股行庫承作以房養老案件數及核貸金額占比均為98%，與主流市場合作正好符合民眾的需要，透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，已經成為超高齡社會年長者亟需的服務，所以台灣金聯才積極透過異業跨界，尋求與各公股銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。宮文萍表示，土銀安養信託規模及受益人數年年遞增，提供具備廣度、高度、深度、溫度的「四度」信託服務，為客戶打造安心可靠的金融後盾，顯示土銀在信託業務方面有卓越的成就，而台灣金聯經辦數萬件出租案件，累積豐富物業修繕、招租及管理等專業經驗，去年10月更開辦包租代管業務，將發揮業務上的優勢，結合公股銀行信託業務，以擴大服務範圍，提供客戶更多元的服務，落實居住正義，如此公公聯手、強強合作，可滿足超高齡社會的安養需求。