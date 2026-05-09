九層塔容易發黑腐爛，讓許多料理人感到困擾，近日就有網友發文求救：「九層塔到底怎麼保存？」意外釣出小農解答，表示九層塔保存關鍵在於避免低溫凍傷與控制濕度，建議春夏冷藏時先用紙巾包覆，再放入密封袋；冬天則可常溫保存。國宴主廚溫國智也分享，九層塔千萬別先洗，只要鋪白紙包好後冷藏蔬果室，就能維持翠綠至少5天以上。
九層塔一直發黑變爛！她崩潰求救：怎麼保存 釣小農親解答
原PO日前在Threads發文表示，無論把九層塔放冰箱還是放常溫，幾乎兩天內就開始腐爛，因此好奇到底該如何保存才能延長使用期限，「有大神嗎？求保存方式。」
貼文曝光後，有種植九層塔的小農指出，九層塔保存最大的關鍵其實是「溫度」與「濕度」。由於九層塔屬於熱帶植物，葉片中含有容易氧化的酚類物質，一旦長時間接觸空氣，就容易出現發黃、發黑情況，加上葉片相當怕低溫，若直接放進一般家用冰箱約5至8度環境，很容易凍傷變黑、變紫。
小農建議，春夏天氣較熱時，仍可採冷藏保存，但放入冰箱前，最好先用報紙或廚房紙巾包覆，再套上塑膠袋或放進保鮮容器中，避免葉片直接接觸低溫與水氣。至於秋冬氣溫較低時，則可改放常溫，但仍要維持適當濕氣，否則葉片容易乾枯、腐爛。
另外，也有網友分享餐廳廚師常用保存法，先在塑膠容器底部鋪上一條乾淨毛巾吸水，再放入九層塔，上方覆蓋一層廚房紙巾後蓋上蓋子密封，能有效延長保存時間，且這種方式不只適用九層塔，多數生菜類食材也能使用。
九層塔1神招延長保鮮！國宴主廚不藏了：至少翠綠5天
事實上，過去國宴主廚溫國智就曾分享類似的超簡單保鮮祕訣，只要靠一張白紙，就能讓九層塔保持翠綠至少5天以上。首先在桌面鋪白紙或廚房紙巾，再把九層塔平鋪包起，接著放入密封袋或保鮮盒中，最後再放進冰箱蔬果室冷藏。他實測後發現，這樣能有效延長保鮮時間，維持葉片翠綠不易腐爛。
其他網友也推薦密封袋與真空保存法，「之前我放密封袋，放了一周還青綠色」、「真空盒抽真空，可以保存七天到十天」、「用真空包或包報紙後裝塑膠袋，把空氣全部擠壓出來、完全綁緊，可以放比較多天」。還有人建議乾脆自己種最新鮮，每次想吃多少就拔多少，也不怕壞掉浪費。
九層塔營養好處多多！拿回家千萬別先洗
除了保存技巧外，農業部指出，九層塔富含維生素A、B1、B2、C、E，以及蛋白質、鐵、磷、鈣等營養素，具有良好抗氧化效果，也有助延緩皮膚老化。台安醫院體重管理中心主任鄭以勤醫師則補充，九層塔中的丁香酚、檸檬烯等精油成分具有抗菌效果，對改善口臭及牙齦疼痛也有幫助。
不過九層塔相當脆弱，只要葉片出現折損，很快就會開始發黑腐敗，加上香氣容易在高溫下流失，因此料理時通常建議在起鍋前再加入，才能保留香氣與翠綠外觀。此外，九層塔最怕碰水，因此建議不要先清洗，等到需要使用時再洗。
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原PO日前在Threads發文表示，無論把九層塔放冰箱還是放常溫，幾乎兩天內就開始腐爛，因此好奇到底該如何保存才能延長使用期限，「有大神嗎？求保存方式。」
貼文曝光後，有種植九層塔的小農指出，九層塔保存最大的關鍵其實是「溫度」與「濕度」。由於九層塔屬於熱帶植物，葉片中含有容易氧化的酚類物質，一旦長時間接觸空氣，就容易出現發黃、發黑情況，加上葉片相當怕低溫，若直接放進一般家用冰箱約5至8度環境，很容易凍傷變黑、變紫。
另外，也有網友分享餐廳廚師常用保存法，先在塑膠容器底部鋪上一條乾淨毛巾吸水，再放入九層塔，上方覆蓋一層廚房紙巾後蓋上蓋子密封，能有效延長保存時間，且這種方式不只適用九層塔，多數生菜類食材也能使用。
九層塔1神招延長保鮮！國宴主廚不藏了：至少翠綠5天
事實上，過去國宴主廚溫國智就曾分享類似的超簡單保鮮祕訣，只要靠一張白紙，就能讓九層塔保持翠綠至少5天以上。首先在桌面鋪白紙或廚房紙巾，再把九層塔平鋪包起，接著放入密封袋或保鮮盒中，最後再放進冰箱蔬果室冷藏。他實測後發現，這樣能有效延長保鮮時間，維持葉片翠綠不易腐爛。
其他網友也推薦密封袋與真空保存法，「之前我放密封袋，放了一周還青綠色」、「真空盒抽真空，可以保存七天到十天」、「用真空包或包報紙後裝塑膠袋，把空氣全部擠壓出來、完全綁緊，可以放比較多天」。還有人建議乾脆自己種最新鮮，每次想吃多少就拔多少，也不怕壞掉浪費。
除了保存技巧外，農業部指出，九層塔富含維生素A、B1、B2、C、E，以及蛋白質、鐵、磷、鈣等營養素，具有良好抗氧化效果，也有助延緩皮膚老化。台安醫院體重管理中心主任鄭以勤醫師則補充，九層塔中的丁香酚、檸檬烯等精油成分具有抗菌效果，對改善口臭及牙齦疼痛也有幫助。
不過九層塔相當脆弱，只要葉片出現折損，很快就會開始發黑腐敗，加上香氣容易在高溫下流失，因此料理時通常建議在起鍋前再加入，才能保留香氣與翠綠外觀。此外，九層塔最怕碰水，因此建議不要先清洗，等到需要使用時再洗。