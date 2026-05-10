我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡阿嘎送給二伯的「現金包」超有份量，目測用掉200萬鈔票。（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）

▲李麗珍、許倚榕母女檔顏值出眾。（圖／NOWNEWS今日新聞社群中心製）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（10）日的娛樂新聞搶先看，透過《超級星光大道》出道的41歲「星光幫」歌手潘裕文凌晨2點多發文，宣布自己要退出歌壇，轉換跑道。網紅蔡阿嘎母親節送給老婆二伯新台幣做成的「現金包包」，目測總額高達200萬元。演藝圈母女檔超強基因盤點，李麗珍、王彩樺、小S女兒全都美翻了。潘裕文昨晚在故鄉桃園表演時，突然在台上對歌迷說：「這可能是我作為一個歌手，最後一次站在這個舞台上。」他話說到一半忍不住哽咽，今日凌晨2點多潘裕文則在自己的臉書發文，證實要離開演藝圈，「我將卸下歌手的身份，踏上人生的另一個旅程。」潘裕文沒明說自己接下來的規劃，僅表示近年已漸漸將重心轉移到不同目標了，衷心感謝粉絲、經紀人、音樂夥伴們一路以來的支持與照顧。百萬網紅蔡阿嘎昨日發文，分享自己送給老婆二伯的母親節禮物，只見他從一只LV的紙袋中，拿出用新台幣千元鈔票捆成的「現金包」來安太座，直呼這是「全天下母親一定都會喜歡的包包」，讓二伯笑得合不攏嘴。而從這一大疊鈔票的厚度來看，目測總額高達新台幣200萬元，蔡阿嘎的驚人大手筆讓粉絲直呼：「是想逼死多少男生」。演藝圈星二代話題近年持續延燒，尤其當媽媽當年本身就是「神級顏值代表」時，母女同框往往更容易掀起討論，從港片女神邱淑貞、李麗珍，到台灣綜藝天后小S、王彩樺，不少星二代長大後都被發現幾乎「複製貼上」媽媽年輕時的模樣，甚至連氣質、眼神與神韻都像到不可思議。《NOWNEWS今日新聞》就整理演藝圈5對話題母女檔，看看哪些人真的把強大基因完整傳承下來。