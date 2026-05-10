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資深媒體人呂文婉在今年的母親節，收到了人生中最珍貴的禮物！她日前在社群平台感性發文，宣告自己母代父職16年總算出運了，因為正妹女兒兌現承諾，不僅應屆考取律師，更在領到人生第一份薪水後，加碼請媽媽吃母親節大餐。對呂文婉來說，今年的母親節特別不一樣。女兒優秀且爭氣，成功在畢業當年度就考取律師執照。前幾天，女兒領到了人生第一份正式薪水，今晚更主動安排了大餐為媽媽慶祝。呂文婉激動表示：「我真的出運了！沒什麼比這個更好的禮物。」回顧獨自撫養女兒的這16年，呂文婉坦言：「我苦，女兒何嘗不苦」。她感慨愛女的存在是她拼搏的動力，而女兒超越年齡的早熟，從不吵鬧，幾乎沒讓她操心過，更沒讓她收拾過爛攤子，讓她在職場闖蕩時無後顧之憂的關鍵。女兒的貼心，讓呂文婉想起女兒小學五年級時，有次她因錄影延誤，遲到了10分鐘才抵達校門口，當時電話打不通的恐懼讓她陷入瘋狂。 當看到女兒緩緩走來，情緒緊繃到極點的呂文婉，瞬間爆炸怒吼，導致女兒大哭，最後兩人抱頭痛哭，原來女兒等不到媽媽，是跟同學先去操場走走。「事後想想其實很後悔。心急如焚不該成為情緒失控的理由。」呂文婉反思，那一刻她才明白，年幼的女兒早就學會體諒媽媽工作上的不得已，甚至懂得去操場跑跑步消磨時間，而她卻用焦慮回應了女兒的懂事，「一路走來，我們都不完美，卻在彼此的牽掛與心疼裡，慢慢長大。」