不少人減肥時總是每天煩惱該吃什麼，復健科醫師王思恒引述2026年最新國外研究指出 ，減重期間若飲食越固定，反而更容易成功瘦身，減少「今天吃什麼」的決策次數，更易維持熱量赤字與飲食控制。王思恒表示，可建立自己的「3循環菜單」，挑選自己喜歡、營養均衡且吃得飽的組合，重複吃到受不了為止，減重期間吃得越「無聊」瘦越多。
最新研究：飲食越固定、減重效果越好
王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」發文分享 ，美國德雷克塞爾大學研究團隊找來112名過重或肥胖成年人，參加為期12週的行為療法減重計畫，並透過App記錄每餐內容與每日體重，研究主要觀察「飲食重複度」以及「每日熱量波動」兩項變因。
結果發現，每日熱量攝取越穩定，減重效果越好；飲食重複度較高、常固定吃幾種食物的人，12週平均減少5.9%體重；反觀經常更換菜單、飲食多樣化的人，平均僅減少4.3%。若以70公斤成人換算，等於多瘦約1公斤以上。
醫師解析：每天思考要吃什麼「很耗腦力」
王思恒指出，現代人其實每天都在不停做與食物相關的決定，打開冰箱、滑外送APP、走進超商，這些選擇都會消耗認知資源。到了下午4時大腦疲勞後，人更容易做出高熱量、衝動性的飲食選擇，像是同一杯珍奶擺在面前，「早上你可能會說不要，下午你就會說好」。
他舉例，像是蘋果創辦人賈伯斯長年固定穿同款黑色高領T恤、股神巴菲特早餐總吃同樣餐點，甚至前美國總統歐巴馬也曾坦言，只穿灰色或藍色西裝，都是為了減少日常決策消耗的腦力，這種現象在心理學上被稱為「決策疲勞」。
賈伯斯、歐巴馬之所以固定穿同樣衣服，就是希望把腦力保留給更重要的事情。若減重期間能減少「今天吃什麼」的決策次數，反而更容易維持熱量赤字與飲食控制。
建立固定循環菜單！吃到自己受不了為止
王思恒建議，減重者可建立一個簡單的「3循環菜單」，挑選自己喜歡、營養均衡且吃得飽的組合，在午餐、晚餐時段固定輪替重複吃，吃到受不了為止。把「今天吃什麼」從每天30次決定降到每周3次，不僅能減少選擇壓力，讓意志力回到該用的地方，也有助於穩定控制熱量攝取。
1、菜單A：雞胸（200g）＋糙米飯＋燙青菜＋蛋
2、菜單B：鮭魚（150g）＋地瓜＋沙拉
3、菜單C：豆腐（150g）＋雞蛋2 顆＋蕎麥麵＋蔬菜湯
不過王思恒也提醒，這篇研究屬於相關性分析，並非隨機實驗，仍無法完全排除自律程度等其他因素影響；且長期來看，飲食多樣性對營養均衡仍相當重要。
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王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」發文分享 ，美國德雷克塞爾大學研究團隊找來112名過重或肥胖成年人，參加為期12週的行為療法減重計畫，並透過App記錄每餐內容與每日體重，研究主要觀察「飲食重複度」以及「每日熱量波動」兩項變因。
結果發現，每日熱量攝取越穩定，減重效果越好；飲食重複度較高、常固定吃幾種食物的人，12週平均減少5.9%體重；反觀經常更換菜單、飲食多樣化的人，平均僅減少4.3%。若以70公斤成人換算，等於多瘦約1公斤以上。
醫師解析：每天思考要吃什麼「很耗腦力」
王思恒指出，現代人其實每天都在不停做與食物相關的決定，打開冰箱、滑外送APP、走進超商，這些選擇都會消耗認知資源。到了下午4時大腦疲勞後，人更容易做出高熱量、衝動性的飲食選擇，像是同一杯珍奶擺在面前，「早上你可能會說不要，下午你就會說好」。
他舉例，像是蘋果創辦人賈伯斯長年固定穿同款黑色高領T恤、股神巴菲特早餐總吃同樣餐點，甚至前美國總統歐巴馬也曾坦言，只穿灰色或藍色西裝，都是為了減少日常決策消耗的腦力，這種現象在心理學上被稱為「決策疲勞」。
賈伯斯、歐巴馬之所以固定穿同樣衣服，就是希望把腦力保留給更重要的事情。若減重期間能減少「今天吃什麼」的決策次數，反而更容易維持熱量赤字與飲食控制。
王思恒建議，減重者可建立一個簡單的「3循環菜單」，挑選自己喜歡、營養均衡且吃得飽的組合，在午餐、晚餐時段固定輪替重複吃，吃到受不了為止。把「今天吃什麼」從每天30次決定降到每周3次，不僅能減少選擇壓力，讓意志力回到該用的地方，也有助於穩定控制熱量攝取。
1、菜單A：雞胸（200g）＋糙米飯＋燙青菜＋蛋
2、菜單B：鮭魚（150g）＋地瓜＋沙拉
3、菜單C：豆腐（150g）＋雞蛋2 顆＋蕎麥麵＋蔬菜湯
不過王思恒也提醒，這篇研究屬於相關性分析，並非隨機實驗，仍無法完全排除自律程度等其他因素影響；且長期來看，飲食多樣性對營養均衡仍相當重要。