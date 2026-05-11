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日本天團嵐（ARASHI）成員二宮和也連續兩天在社群平台X上，分享自己走在路上撞見藝人，先是昨（10）日一出便利商店巧遇岡田准一，今日二宮和也又發文，語氣激動地表示，自己剛剛在路邊竟然和成員櫻井翔擦身而過，興奮直呼：「絕對是他沒錯！」二宮和也今日發文寫下：「絕對不會錯的，我知道，我真的知道！剛才擦身而過的那個人絕對是櫻井翔！」他隨後補充解釋，由於當時自己正坐在車內，可惜沒辦法停下來跟成員打招呼，語氣彷彿是偶遇明星的小粉絲，讓網友都被逗笑。事實上，二宮和也的幸運體質從昨天就開始發威。他昨日也在X上分享，分享自己剛走出便利商店時，突然感覺到一股非比尋常的強大氣場，定睛一看，沒想到出現在眼前的竟然是傑尼斯（現稱：星達拓）前輩、影帝級演員岡田准一，二宮和也還忍不住感嘆，真的好久沒有在街頭碰到藝人了！隨後岡田准一也轉發貼文幽默表示，自己剛才也碰到一個從便利商店走出來的人，長相簡直和二宮和也本人一模一樣，根本就是電視上看到的那個樣子，完全不需要懷疑，笑說二宮和也的模樣自然到極致，並放話下次如果再遇到，絕對要把二宮和也從現場捕獲帶走，再向大家報告。