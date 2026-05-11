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▲D社公開對話紀錄，女直播主躲進浴室傳訊息給經紀人求救：「好像要被強姦了」，要對方幫忙報警。（圖／翻攝自Dispatch）

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的親哥哥金政勳，日前捲入涉嫌性侵女直播主風波後持續延燒。韓媒《Dispatch》在今（11）日公開長篇調查內容，不只分別訪問金政勳與女方，也曝光案發當晚完整時間線、對話紀錄與雙方說法。然而雙方陳述幾乎完全相反，女方指控Jisoo哥哥性侵未遂，當晚她躲進浴室傳訊息像經紀人求救：「好像要被強姦了，快點報警」，然而Jisoo哥哥卻認為自己是被設局仙人跳。根據報導，起初金政勳透過直播平台「SOOP（前AfreecaTV）」觀看女直播主直播，並送出價值約350萬韓元（約新台幣8萬元）的3萬5000顆星氣球，因此獲得俗稱「食代券」的餐敘機會。兩人於4月15日晚間在清潭洞一間居酒屋見面，從傍晚一路待到晚間10點左右，之後再一起前往金政勳家中續攤。D社指出，雙方對前半段過程說法大致一致，包括一起搭車、喝酒、聊天、在客廳看電視等，但雙方對於「誰先進房間」產生巨大分歧。金政勳表示，是女方主動走進主臥並坐上床，因此主張對方是在釋出好感，認為：「女生一個人進男人獨居的房間，誰都會那樣理解吧。」但女方則反駁，當時金政勳因服用安眠藥後一直喊累，她只是想把對方安頓好後趕快離開，「我之後還要回去直播，所以只想讓他趕快睡著。」雙方對於後續的說法更加對立。金政勳主張雙方互動屬自然肢體接觸，女方若真的不願意，隨時可以離開或停止。但女方則控訴，自己被強行壓制在床上，對方不只拉扯衣物，甚至強脫下衣，還試圖發生關係。她表示自己當下不斷說「不要」，最後只能藉口去洗澡，才成功躲進浴室向經紀人求救。D社公開的對話中，女方曾傳訊：「救救我，我現在好像要被強姦了。」之後又再度傳送頸部吻痕影片作為證據。目前女方已指控金政勳強姦，並提交受傷的診斷書。女方律師強調，如果真的是為了勒索金錢，不可能第一時間直接報警。另一方面，金政勳則全面否認所有指控，反控整起事件是有預謀的「仙人跳」。他認為女方早已知道自己是Jisoo哥哥，也質疑對方與經紀人刻意利用藝人家屬身份施壓，未來將以誣告罪反擊。事實上，在事件爆發初期，BLISSOO官方網站便已透過律師發表聲明，強調Jisoo早已獨立生活，與家人的私事無關，公司與金政勳之間也不存在任何法律或經營關係，未提供任何法律協助，同時警告外界勿利用藝人姓名進行未經證實的推測與散播。