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▲曾沛慈聽不懂「直拍」是什麼意思，粉絲直呼可愛。（圖／翻攝自曾沛慈微博）

歌手曾沛慈近期因為參加中國綜藝節目《乘風2026》（又稱：《浪姐》），以反差魅力與堅強唱功，人氣再度攀升。隨著關注度飆高，她3年前的一則微博貼文也意外被考古的網友挖了出來，在她和朋友跳舞打鬧的影片底下，有粉絲敲碗想看曾沛慈的直拍，沒想到她卻傻傻回應：「是擺直的拍的意思嗎？」當時曾沛慈與朋友私底下練習BLACKPINK成員JISOO的歌曲〈FLOWER〉，並上傳了一段舞蹈挑戰短片。由於只是私下好玩、並沒有正式錄製，有熱情粉絲在底下留言敲碗表示：「想要個直拍」，沒想到曾沛慈竟然傻呼呼地回覆：「直拍是擺直的拍的意思嗎？」一句話瞬間逗樂了許多粉絲，紛紛湧入留言笑稱：「可愛死了！」、「哈哈哈哈哈好像也沒什麼毛病」、「妳好會形容」。而原本留言的粉絲則是相當有耐心地解釋：「直拍就是是指沒有鏡頭切換、從頭到尾鏡頭裡只有妳的個人表演影片，通常出現在團體舞台表演中，由粉絲或官方把特定成員的表演畫面單獨拍攝記錄起來。」還寵溺對曾沛慈說：「要是妳喜歡，擺直了拍也行！」事實上，「直拍」一詞起源於韓國K-Pop文化，其中的「直」，並不是直式的意思。韓文原文為「직캠」，是由「직접」（直接）的「직」（直），與英文單字Camera（相機）的韓文音譯首字「캠」（Cam）組合而成，意思就是「直接拍攝、不經過導播切換鏡頭的影片」。由於韓文的「直接」與中文的「直」剛好對應，傳入華語圈後便被約定俗成地翻譯為「直拍」，成為粉絲追星不可或缺的必看福利。