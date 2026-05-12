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▲王彩樺（右）透露這次手術取了兩公分肋骨重建鼻頭，目前則處於恢復期。（圖／高流提供）

▲資深藝人黃西田（如圖）更在大型短劇《大船入港》中，反串酒家女笑翻觀眾。（圖／高流提供）

《真愛秀‧藍寶石大歌廳》上週末於高流海音館溫馨開唱，第二日集結葉啟田、黃西田、王彩樺、王瑞霞、施文彬、曹雅雯等跨世代卡司。王彩樺在首日演出時自爆「花35萬整鼻」，掀起話題，對此她事後受訪時表示是自己故意設計的哏，近年因容貌變化受到酸民攻擊的她，高EQ回應：「上半輩子為別人活，接下來的人生，我想快樂做自己。酸民怎麼講都沒關係，只要我有療癒到大家就好了。」至於整形前後的花費，王彩樺也大方透露加起來超過百萬。王彩樺在台上不僅帶來〈情人的黃襯衫〉、〈我的一顆心〉〈墓仔埔也敢去〉與〈保庇〉等歌曲，轉場時還加碼「後台更衣」橋段，專業身段也令觀眾直呼「太養眼！」而首日演出，王彩樺與張秀卿互虧、自爆「花35萬整鼻」，事後受訪時她坦言是自己設計的哏。王彩樺提到當年豬哥亮曾說她鼻子太塌，建議去調整「說這樣運氣會比較好」，後來她因微整導致鼻子內部幾乎被清空，王彩樺表示有醫療團隊主動聯繫，表示可以協助她重建鼻型，這次手術取了兩公分肋骨重建鼻頭，目前則處於恢復期。一旁的鳥來嬤則認證她現在「好看很多」，但從以前就反對整型的她，也以長輩的角度語重心長說：「這樣就很好了，不要再動了。」認為王彩樺本就長得可愛、很有自己的風格。面對外界對整形的討論，王彩樺則大方表示未來不會再「大動刀」，頂多微調即可。她直言「我一直覺得表演要對自己負責，我本來就是愛美的人。」對於外界的酸言酸語，王彩樺也有感而發說：「上半輩子為別人活，接下來的人生，我想快樂做自己。酸民怎麼講都沒關係，只要我有療癒到大家就好了。」《真愛秀・藍寶石大歌廳》連兩日帶給觀眾滿滿回憶，不僅有「秀場新生代」邵大倫、陳孟賢、黃露瑤帶來的〈燃燒吧！火鳥〉、〈舞女〉、〈愛情恰恰〉與〈看我七十二變〉等動感曲目。資深藝人黃西田更在大型短劇《大船入港》中，反串酒家女，與「鳥來嬤」扮演的媽媽桑一搭一唱，大展秀場「說學逗唱」精神。最後全體藝人齊聚舞台與觀眾大合唱〈愛拚才會贏〉，讓兩日藍寶石演唱會在溫馨熱烈的氣氛中圓滿落幕。高流執行長丁度嵐表示，《真愛秀・藍寶石大歌廳》不僅是一場演唱會，更是一座藉由音樂文化打造的跨世代橋樑，為親友之間建立難以取代的情感連結。