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崔俊熙昨（11）日在IG發文表示，奶奶最近終於把自己小時候的周歲宴錄影帶修復完成。在22年前的影片中，崔真實抱著年幼的女兒，對現場賓客開心致詞：「今天來的各位，等以後我們秀敏（崔俊熙改名前的名字）出嫁時，我一定會再邀請大家，所以大家一定要健健康康、長長久久喔。」崔俊熙坦言，想到當年坐在現場的人，如今真的正在等著參加自己的婚禮，讓她覺得既神奇又感動。
不過她也難過表示：「但另一方面，最悲傷的是，在所有重要場合裡，只有爸爸媽媽不在了。」感慨隨著婚禮越來越接近，內心也不斷浮現各種複雜情緒，時而期待、時而緊張，甚至常常突然鼻酸。
崔真實女兒即將出嫁 粉絲送上祝福與打氣
崔俊熙也透露，其實婚禮準備過程並不輕鬆，因為這段時間出現不少流言蜚語與傳聞，讓家人都經歷了一段辛苦時光。但她表示，光是這支影片就已經足夠，「裡面好像完整記錄了，我是在什麼樣的愛裡長大的，也記錄著我是懷著什麼樣的心情一路活到現在。」
她最後還幽默分享一個小秘密，透露自己原本名字其實叫做「趙秀敏」，笑問粉絲：「還是現在的俊熙比較適合我吧？」貼文曝光後，也讓許多網友忍不住留言替她加油，希望她未來能幸福快樂。
崔真實2000年與前職棒選手趙成珉結婚，兩人育有一子一女，但婚姻期間風波不斷，最終於2004年離婚。崔真實在2008年因不堪輿論壓力輕生離世，享年39歲；趙成珉則於2013年自殺身亡，留下年幼的姊弟倆，令人唏噓。
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