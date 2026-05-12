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北市大稻埕碼頭今（12）日傳出溺水事件，今天凌晨1名9旬老翁落水，附近1名20多歲男子隨即跳水救人，卻不幸雙雙溺水失蹤，警消獲報派員搜救，尋獲溺水老翁但已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。台北市長蔣萬安在得知的第一時間就要求消防局與相關局處全力搜救，也親自聯絡新北市長侯友宜，雙北救援團隊共同投入、全力搜救。北市警消凌晨5時20分接獲報案，稱大稻埕碼頭有人落水，緊急派員前往搜救，在水面上並未發現蹤跡，經持續於碼頭上下游搜索，於上午9時15分尋獲溺水老翁但已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，並持續搜尋另一名溺水者。北市府表示，蔣萬安市長在得知的第一時間就要求消防局與相關局處全力搜救，北市現派出消防車3輛、救護車2輛、快艇2艘、無人機1台，警消7人、義消5人共12人，並持續擴大搜救量能與範圍。蔣萬安也親自聯絡侯市長，雙北救援團隊共同投入、全力搜救。