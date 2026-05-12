日本人氣女星三上悠亞自2023年宣布引退成人界後，近年積極轉戰海外活動，去年底她宣布加盟台灣職籃夢想家啦啦隊Formosa Sexy，正式開啟在台演藝事業。昨（11）日她悄悄開啟台中輕旅行，幾乎完全零偽裝現身台中街頭，親自朝聖知名手搖飲品牌春水堂的1號創始店，並在IG上曬出一系列甜笑大喝珍奶的美照，照片曝光後立刻引發台日粉絲與網友暴動。
三上悠亞遊台中！零偽裝大喝珍奶
三上悠亞在IG曬出的多張旅遊照中，背景正是位於台中的春水堂四維創始店。她當天穿著棕白細格紋的削肩掛脖上衣，大方展現完美的鎖骨與肩膀線條，下半身則搭配白色短蓬裙，整體穿搭既甜美又清涼俏麗。她開心寫下「台灣觀光中」，透露自己這次是專程前來創始店朝聖，並對店內的台式午茶給予極高評價，滿足地大讚餐點全部都很好吃，完全被台灣美食征服。
除了站在店門口對著鏡頭比出招牌「V」字手勢留念，三上悠亞也大方分享坐在店內享用珍奶的畫面。照片中的她雙手捧著大杯珍奶、咬著吸管露出俏皮逗趣的表情，完全展現對台灣國民飲料的喜愛。由於她這次行程完全沒有刻意遮掩，大方在公眾場合拍照，狀態好到像真人洋娃娃，接地氣又零偽裝，讓不少當地民眾與網友感到又驚又喜。
貼文在短時間內就衝破3萬人次點讚，吸引大批網友洗版留言「珍珠奶茶女神降臨」、「根本真人AI」、「歡迎來台中」。事實上，盡責的三上悠亞近日也在台北信義區現身，與自己代言3年的日本內衣巨型海報同框並在海報上簽名。
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三上悠亞在IG曬出的多張旅遊照中，背景正是位於台中的春水堂四維創始店。她當天穿著棕白細格紋的削肩掛脖上衣，大方展現完美的鎖骨與肩膀線條，下半身則搭配白色短蓬裙，整體穿搭既甜美又清涼俏麗。她開心寫下「台灣觀光中」，透露自己這次是專程前來創始店朝聖，並對店內的台式午茶給予極高評價，滿足地大讚餐點全部都很好吃，完全被台灣美食征服。
除了站在店門口對著鏡頭比出招牌「V」字手勢留念，三上悠亞也大方分享坐在店內享用珍奶的畫面。照片中的她雙手捧著大杯珍奶、咬著吸管露出俏皮逗趣的表情，完全展現對台灣國民飲料的喜愛。由於她這次行程完全沒有刻意遮掩，大方在公眾場合拍照，狀態好到像真人洋娃娃，接地氣又零偽裝，讓不少當地民眾與網友感到又驚又喜。
貼文在短時間內就衝破3萬人次點讚，吸引大批網友洗版留言「珍珠奶茶女神降臨」、「根本真人AI」、「歡迎來台中」。事實上，盡責的三上悠亞近日也在台北信義區現身，與自己代言3年的日本內衣巨型海報同框並在海報上簽名。