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▲謝霆鋒（如圖）吃提拉米蘇，背景疑似出現很像張柏芝聲音，兩人的粉絲馬上認定他們復合。（圖／翻攝自 鋒味FB）

▲張柏芝（如圖）近年來的生活重心除了工作，就是照顧兒子，曾對於和謝霆鋒復合的傳聞嗤之以鼻。（圖／翻攝自張柏芝微博）

謝霆鋒與張柏芝雖然已經離婚快要滿15年，支持他們的粉絲永遠不肯放棄，三不五時就會找到一些蛛絲馬跡自我說服他們已復合。前幾天謝霆鋒在社群網站上發布自己探店的最新短片，只見當他開始吃提拉米蘇時，背景出現神似張柏芝的沙啞女聲，粉絲認定那就是張柏芝，再次燃起他們復合的希望。即便張柏芝與謝霆鋒的生活，除了兩個兒子外早就不太有交集，粉絲們卻偏偏不肯放下，哪怕他這次短片裡只有女性服務人員的身影，根本看不到張柏芝。謝霆鋒還曾無奈表示這種事情半年就來一次，沒想到這次只過了一個月，粉絲們又在扯他們復合，只見謝霆鋒坐在餐廳，還標註「我在香港吃過最好吃的牛排」，當短片進行到一分半鐘之後、他開始吃起甜點提拉米蘇，出現了疑似張柏芝的聲音。網友當然有可能是誤認，卻也不能排除是張柏芝本人的機率。不過就算張柏芝與謝霆鋒一起上館子，也不能保證他們不是陪著小孩一起去， 或許他們只是努力在扮演好爸媽的角色，光這樣就說他們復合，實在很沒說服力，粉絲卻樂此不疲。只能說鋒芝的支持者看在他們都生了兩個兒子的份上，真的始終勸合不勸離，就算他們現在各自安好，粉絲仍覺得兩個人回去在一起最好，沒有考慮過他們分別尋找自己的幸福這種選項。謝霆鋒和張柏芝早先都已經一再否決復合的可能，這一次到現在暫時懶得回應。