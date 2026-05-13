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▲白富美網紅Amanda（左）是蔡幸娟（右）女兒。（圖／蔡幸娟 幸福共嬋娟臉書）

▲啦啦隊女神少少外型甜美可愛。（圖／翻攝自少少IG@jane.duu.88）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（13）日的娛樂新聞搶先看，女神籃籃今年3月飛往日本看棒球經典賽（WBC），遭爆是靠胡瓜出資，才拿到免費門票，但卻沒在群組貢獻心力，因此惹怒胡瓜。資深女星蔡幸娟的女兒Amanda成為網紅，經常高調分享自己的奢侈生活，還說根本把飛機當公車在搭，炫富言論引爆爭議。啦啦隊女神少少被拍到和一名攝影師過從甚密，兩人似乎交往中，被拍到一起過夜。籃籃退下啦啦隊的身分後，成為樂天桃猿應援團推進隊長，也持續參與《綜藝大集合》主持，一度被胡瓜視為「乾女兒」，但兩人的關係傳出生變，疑與籃籃目中無人的行事風格有關。她今年3月飛往東京看WBC，原來非官方受邀，而是蹭胡瓜買給《綜藝大集合》團隊的30張門票，但她到了日本卻不與胡瓜等人行動，跑去和其他啦啦隊成員坐一起，此舉讓瓜哥傻眼，頗有怨言。網紅Amanda靠在Threads分享自己搭私人飛機到處旅遊的美照爆紅，後來粉絲才得知，原來她的媽媽是曾被譽為「小鄧麗君」的資深歌手蔡幸娟。Amanda真實身分曝光後，仍持續經營社群，近日更在QA影片中高調地說：「我真的把飛機當公車在搭」，引來酸民爆轟她愛炫富，根本是靠媽族。對此，Amanda發文道歉，表示自己只是分享慾很強，並不覺得有高人一等。職棒統一獅啦啦隊、職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊成員「少少」杜少榛過世曾是《我愛黑澀會》的一員，也加入過「國光女神」的行列，感情狀態備受關注。近日被拍到和一名職業為攝影師的男子舉子親密，疑似已經同居交往，男子不僅溫馨接送她，深夜兩人還一起回到住處過夜，感情狀態顯然很穩定。