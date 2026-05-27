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▲讀賣巨人隊前任監督阿部慎之助因涉及家暴，請辭監督一職，成巨人隊92年歷史中，首位季中離任的監督。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.03）

▲讀賣巨人隊前監督阿部慎之助因涉嫌對女兒施暴，於25日遭到警方逮捕，消息一出震驚日本體壇。（圖／美聯社／達志影像）

▲讀賣巨人隊前監督阿部慎之助，因家暴案辭任監督一職，巨人隊下架所有商品，老闆山口壽一表示，雙方已經無關係。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒（NPB）讀賣巨人隊傳奇捕手阿部慎之助5月25日因家暴遭到警方逮捕，震驚日本棒球界，26日召開記者會，親自宣布辭去巨人隊監督一職。阿部慎之助家暴事件發生後，巨人隊社長國松徹、老闆山口壽一皆強調暴力無法被容忍，不過阿部慎之助18歲長女在記者會期間，透過信件向外界澄清並沒有被父親拳打腳踢，坦言父親遭警方逮捕時，最震驚的是報案的自己。📍阿部慎之助家暴事件經過📍巨人社長國松徹發表聲明📍阿部慎之助長女報案原因曝光📍阿部慎之助請辭巨人隊監督📍阿部慎之助長女求情信全文曝光📍巨人隊下架相關商品、結束合作📍阿部慎之助是誰？日本時間5月25日晚間22點30分左右，日本多家媒體報導巨人隊監督阿部慎之助因家暴遭到警方逮捕，據《TBS》報導，25日晚間19點，東京警視廳接獲來自兒童相談所（即兒童福利局）報案電話，轉達有被害人致電指控，「遭到父親暴力對待、被毆打」。警方隨即展開行動，發現案發地點正位於阿部慎之助在東京自宅內，面對警方訊問，阿部慎之助坦承對其18歲大女兒實施暴行，警視廳當即逮捕到案，進行深入調查。針對阿部慎之助涉及暴力事件，讀賣巨人隊社長國松徹於25日晚間正式發表聲明，對於這起事件深感痛心。國松表示，「暴力是絕對無法被容忍的行為，球團對此採取極為嚴肅的態度。」並指出球團已指派進攻首席教練橋上秀樹自26日起暫代監督職位，以確保球隊運作不受影響。根據巨人隊球團掌握並確認的事實經過，25日晚間18點左右，阿部慎之助因一對女兒開始爭吵而試圖制止。過程中，阿部慎之助不滿18歲的長女頂嘴而動怒，隨後抓住長女的衣領並將其摔倒在地，所幸長女並未受傷。阿部慎之助長女在事發後隨即詢問了「ChatGPT」，由於系統建議她向兒童相談所通報，她便依此尋求協助，警方在接獲兒童相談所的通知後，依現行犯逮捕了阿部慎之助。阿部慎之助26日被釋放後，隨即召開記者會，親自宣布請辭巨人隊監督，「因為我個人的家庭糾紛，給廣大球迷、職棒相關人士以及球團帶來了極大的擔憂與困擾。」阿部慎之助坦言，自己的行為玷污了擁有光榮傳統的巨人軍監督之名，「內心充滿了無比深沉的歉意，真的非常對不起。」語畢，阿部慎之助深深鞠躬謝罪。阿部慎之助長女表示，網路上及媒體報導中出現了許多與事實不符的揣測，因此決定寫信向外界說明。阿部慎之助長女澄清，絕對沒有被父親拳打腳踢，並指出當時聯絡兒童相談所，只是想諮詢「不知道該怎麼辦才好」，「但機構在沒有詢問我個人意願的情況下，直接採取了報警處理，進而演變成這樣的結果。當警察抵達時，最震驚的人其實是我自己。」阿部慎之助長女進一步表示，多虧自己的身體很健康、強壯，傷勢完全不需要擔心，希望外界可以放心，「我與父親目前已經和好了，請大家安心。」巨人隊老闆山口壽一表示，阿部慎之助辭職是必然的，「動粗以及遭到逮捕的事實是無法抹滅的，監督涉及暴力是非常嚴重的事件，因此我認為辭職是不可避免的結果。」山口指出，阿部慎之助已經辭職，目前與巨人隊球團無任何關係，「短時間內都不會有了，雖然未來的事情現在還很難說，但目前完全沒有任何後續的計畫。」阿部慎之助26日親自請辭監督後，東京巨蛋的官方商品專賣店已將阿部慎之助相關商品全數撤架。平時通常於上午10點開始營業，但26日營業時間臨時更動，推遲了2個半小時，直到中午12點30分才開門營業。47歲的阿部慎之助，是日本職棒傳奇強打捕手，職業生涯19年都待在豪門巨人隊，生涯406轟、1285分打點，多次入選日本國家隊，出征2次奧運、2次經典賽，2013年經典賽還曾擔任隊長一職。阿部慎之助在日本球界享有極高地位，2024年正式接任巨人隊一軍監督，執教首年就成功帶領球隊奪下央聯冠軍。​​​​​​​