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▲黃仁勳（中）跟技嘉總經理李宜泰中途席地而坐喝台啤。（圖／IG@nvidia）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加COMPUTEX，不只宣傳公司、發表新技術與產品，還把整個電腦展當成夜市在吃吃喝喝，一路3小時嗑了紅豆餅、刈包還不夠，他走到技嘉攤位時，直接跟，超Chill畫面引發爆笑。3日的COMPUTEX相當熱鬧，因為黃仁勳一路開啟他的「夜市巡演」，他先到鴻海攤位拿到2個AI娃娃與電動車背板，之後跟劉揚偉邊聊邊吃紅豆餅，過了1小事，他再續攤去緯創吃刈包，吃完了跑去技嘉，或許是前面吃太飽，這次他跟技嘉總經理李宜泰席地而坐喝台啤，整趟下來有吃有喝又有拿。其實，黃仁勳當天晚了1小時才到鴻海攤位，導致後面的參展通通延後，從中午12點一路逛到下午3點才結束，其中包含微星、和碩、台達電、華研、緯穎等夥伴的展場，當然吃喝只是順便，AI教父與科技大佬最在乎的，還是彼此分享新技術，除了伺服器，還能做到何種程度，一起討論怎麼讓AI更生活化運用。黃仁勳這趟訪台，除了在COMPUTEX發表演講，也不忘逛他最愛的傳統夜市，連續幾天吃了挫冰、之外，也特地造訪許多道地台灣味，成功推廣了等美食，不只台灣人跟風吃同款，也讓國外AI迷特地筆記，許願下次來台旅遊必定朝聖。