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▲行政院「青安貸款 3.0」於 8 月 1 日正式上路，新增申貸年齡未滿 50 歲、年所得 200 萬元以下與房屋總價等三大門檻限制，同時提高新婚及育兒家庭最高貸款額度至 1,500 萬元。（示意圖／台灣房屋提供）

▲許多接送業者習慣在航廈大廳的玻璃圍欄上貼滿各式接機名牌，這類長期強占公共通行動線的行為，自 8 月 1 日起若勸導不聽將面臨高額重罰。（圖／翻攝自漢聲租車官網）

▲健保署宣布自 8 月 1 日起，將含 Atropine（阿托品）成分 0.05% 低濃度散瞳眼藥水納入健保給付，提供 18 歲以下兒童及青少年近視控制治療使用，預估約 36.5 萬名兒少受惠。（圖／記者徐銘穗攝）

▲台鐵迎戰暑假旅運旺季，8 月逢周五至周日新自強號採全車對號座、停售自由座；同時推出「大學生優惠車票」，指定對號列車可享 5 折起優惠。（示意圖／NOWNEWS資料照）

▲交通部修法防範計程車行不當收取靠行牌照費，自 8 月 1 日起違規收費且未退還超收款項者，最高可處 9 萬元罰鍰，最重可廢止營業執照。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲內政部發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，自 8 月 1 日起，建築面積達 1,000 平方公尺以上之新建、增建或改建建築物，每 20 平方公尺應設置 1 瓩太陽光電設備。（示意圖／台南市工務局提供）

▲台北市衛生局公告，心中山線形公園周邊商圈（含赤峰街商圈）8 月 1 日起全面禁止吸菸，民眾吸菸須至指定吸菸區，違者最高可處 1 萬元罰鍰。（圖／記者徐銘穗攝）

多項攸關民眾荷包與生活權益的新制度於 8 月 1 日起陸續上路！本月新制涵蓋勞退 5 大改革、青安 3.0 限額門檻、桃機科技執法與違停開罰、公費疫苗升級、台鐵大學生優惠及商圈禁菸等 15 項重點。《NOWNEWS今日新聞》整理出全台 8 月最新政策懶人包，帶您一次看懂！《勞工退休金條例施行細則》修正後正式實施，明定雇主不得拒絕勞工申請自願提繳退休金；新增「月退休金 30 天猶豫期」，允許勞工改選一次領；同時強化遺屬請領權益與退休金債權保障。行政院拍板「青安 3.0」房貸，新增年齡（未滿 50 歲且申貸年齡加年限不逾 80）、本人年所得（不逾 200 萬元）及房屋總價（臺北 3500 萬、新北新竹 2500 萬、其餘 2000 萬）等上限，並調高新婚與育兒家庭貸款額度最高至 1500 萬元。桃園國際機場違規停車科技執法 8 月 1 日登場！第一航廈 13 至 23 號會面點，以及第二航廈 21 至 29 號、31 至 33 號會面點，車輛靜止停放逾 3 分鐘系統將自動採證，開罰 600 元至 1200 元。不少業者於機場大廳舉牌接客，曾發生立牌或行李占位影響通行。桃園機場公司 8 月起依法開罰，經勸導未改善者最高可處 2 萬 5000 元罰鍰。為減輕師資生負擔並留住優秀人才，教育部宣布將實習教師的教育實習獎助金，由現行每月 1 萬元調高至 1.5 萬元，調幅達 5 成，預估每年約 5500 名實習學生受益。因應盛夏疫情升溫，疾病管制署宣布公費新冠疫苗擴大全民免費接種措施，由 7 月底再次延長至 9 月 28 日止，預估疫情將於 8 月中下旬達到高峰。疾管署表示，8 月 10 日起增加提供 PCV21 供符合資格者選擇，與 PCV20 一起取代舊型疫苗（PCV13+PPV23），接種 1 劑即可完整獲得保護力，估計約 317 萬人受惠。健保署宣布，8 月 1 日起將含 atropine 成分 0.05% 眼藥水納入健保給付，提供 18 歲以下兒童及青少年近視控制治療使用，預估約 36.5 萬名兒少受惠。嚴重精神疾病患者強制住院制度迎來重編，8 月 1 日起不再由審查會決定，改由法院裁定，並首度導入「專家參審」制度，由法官、精神科醫師與病人權益代表共同審理。民眾購買機票收取的訂位服務費調漲，長榮及立榮航空公告，自 8 月 1 日起訂位服務費將從 28 美元（約台幣 891 元）調整為 33 美元（約台幣 1050 元）。迎戰暑假旅運旺季，台鐵宣布 8 月逢周五至周日，西部幹線 EMU3000 型新自強號採全車對號座，停售自由座車票，但每日限量發售 200 張「無座票」。為減輕大專院校學生交通負擔，台鐵推出「大學生優惠車票」，適用期間為今年 8 月 17 日至 2027 年 8 月 16 日，提供指定對號列車乘車區間 50 公里以上 5 折起優惠。針對計程車行不當收取靠行牌照費，交通部修法明定禁止不當收費並應退還超收款項，替補年限縮短為 1 年，違者最高罰 9 萬元，最重可停止營業或廢照。內政部會同經濟部發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，建築面積達 1000 平方公尺以上新建、增建或改建建築物，每 20 平方公尺應設置 1 瓩太陽光電設備。台北市推動無菸城市，衛生局公告「迪化街商圈」及「心中山線形公園周邊商圈（赤峰街商圈）」8 月 1 日起全面禁菸，吸菸須至指定區，違者最高可處 1 萬元罰鍰。