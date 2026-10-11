寶可夢30週年「PokéXciting! in 台北」今（11）日進入最後一天，台北限定粉紅色「PokéXciting!皮卡丘」預期仍會吸引大批粉絲搶購。想買這款被暱稱為「爆炸頭皮卡丘」的限定商品，目前有「2個購買管道」，分別是新光三越A11館3樓的Pokémon Center TAIPEI，以及A11館B1北向連通道入口特設販賣店。不過兩邊入場方式不同，出發前最好先看清楚。
📌 第一種：A11 3樓寶可夢中心 依入店整理券入場
第一個購買地點是新光三越A11館3樓的 Pokémon Center TAIPEI。由於活動期間人潮眾多，寶可夢中心今日將實施入店整理券制度，民眾必須先依官方指定動線排隊領取整理券，再按照券面指定時段返回3樓入場購物。
昨（10）日首日人潮相當驚人，《NOWNEWS今日新聞》記者現場直擊，有民眾凌晨3時30分就抵達排隊，最後才拿到上午11時入場的整理券；到了上午9時40分左右，當日整理券就已全數發完。今天實際發券時間、排隊位置與入場方式仍可能依人潮調整，建議以現場工作人員最新指示為準。
📌第二種：A11 B1特設販賣店 10點開始發購買整理券
除了3樓寶可夢中心，A11館B1北向連通道入口也設有特設販賣店，並且 專門販售「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」。Pokémon Center TAIPEI最新公告指出，因10月11日預期人潮較多，B1特設店今日改採「購買整理券」管制。
想購買的民眾，要從 A11北大門入口側邊樓梯 前往B1地下通道指定地點排隊，購買整理券預計上午10時開始發放，發完為止。B1特設販賣店營業時間為 11:00至17:00。官方也提醒，實際發券時間可能依人潮提前，甚至可能提前發完；購買方式也可能視現場狀況臨時調整。
兩邊差在哪？想買爆炸頭皮卡丘都可以
如果目標只是這款台北限定粉紅皮卡丘，其實 3樓Pokémon Center TAIPEI、B1特設販賣店都可以買。差別在於，3樓是完整的寶可夢中心，可以同時購買其他商品；B1則是活動期間加開的特設販賣店，只販售「PokéXciting!皮卡丘」粉紅色，不販售其他 Pokémon Center TAIPEI商品，也不提供其他店內活動與服務。
爆炸頭皮卡丘多少錢？
這款商品名稱為「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」，台北版本採粉紅色蓬鬆造型，因此被不少粉絲暱稱為「爆炸頭皮卡丘」。售價 450元，每人限購1個，數量有限、售完為止。要注意的是，A11 B1特設販賣店付款方式為信用卡及指定電子支付，不接受現金。
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第一個購買地點是新光三越A11館3樓的 Pokémon Center TAIPEI。由於活動期間人潮眾多，寶可夢中心今日將實施入店整理券制度，民眾必須先依官方指定動線排隊領取整理券，再按照券面指定時段返回3樓入場購物。
昨（10）日首日人潮相當驚人，《NOWNEWS今日新聞》記者現場直擊，有民眾凌晨3時30分就抵達排隊，最後才拿到上午11時入場的整理券；到了上午9時40分左右，當日整理券就已全數發完。今天實際發券時間、排隊位置與入場方式仍可能依人潮調整，建議以現場工作人員最新指示為準。
除了3樓寶可夢中心，A11館B1北向連通道入口也設有特設販賣店，並且 專門販售「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」。Pokémon Center TAIPEI最新公告指出，因10月11日預期人潮較多，B1特設店今日改採「購買整理券」管制。
想購買的民眾，要從 A11北大門入口側邊樓梯 前往B1地下通道指定地點排隊，購買整理券預計上午10時開始發放，發完為止。B1特設販賣店營業時間為 11:00至17:00。官方也提醒，實際發券時間可能依人潮提前，甚至可能提前發完；購買方式也可能視現場狀況臨時調整。
兩邊差在哪？想買爆炸頭皮卡丘都可以
如果目標只是這款台北限定粉紅皮卡丘，其實 3樓Pokémon Center TAIPEI、B1特設販賣店都可以買。差別在於，3樓是完整的寶可夢中心，可以同時購買其他商品；B1則是活動期間加開的特設販賣店，只販售「PokéXciting!皮卡丘」粉紅色，不販售其他 Pokémon Center TAIPEI商品，也不提供其他店內活動與服務。
爆炸頭皮卡丘多少錢？
這款商品名稱為「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」，台北版本採粉紅色蓬鬆造型，因此被不少粉絲暱稱為「爆炸頭皮卡丘」。售價 450元，每人限購1個，數量有限、售完為止。要注意的是，A11 B1特設販賣店付款方式為信用卡及指定電子支付，不接受現金。