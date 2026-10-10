寶可夢30週年今明兩天（10月10日至10月11日）在信義區舉辦慶祝活動「PokéXciting! in 台北」，其中台北限定的粉紅色「爆炸頭皮卡丘」也同步開賣，全台訓練家一早就湧入現場，從新光三越 A11的 Pokémon Center TAIPEI，到香堤大道、信義廣場周邊，全都能看到寶可夢迷身影。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪，寶可夢中心整理券早早就被搶光，不少民眾只能撲空，不過就算沒辦法進店搶限定商品，周邊仍有遊行、見面會、Pokégenic 打卡點、互動活動等，大人、小孩照樣可以玩上一整天。
寶可夢中心整理券早早沒了 店內、店外都擠滿訓練家
「PokéXciting! in 台北」首日人潮相當驚人，新光三越A11周邊一早就湧入大量粉絲，Pokémon Center TAIPEI 入店整理券也在上午9時40分左右全數發完，想臨時到場再排隊入店的民眾，很可能直接撲空。
記者實際進入寶可夢中心觀察，店內同樣擠滿訓練家，現場還能看到帶著孩子一起逛店的家長。如果沒有拿到整理券，其實也不用立刻離開，除了購物，新光三越館內也配合活動推出「記憶的旅途」，民眾可依照指示完成指定互動，並蒐集冒險紀念章。
沒整理券也別走 外面還有一堆活動可以玩
除此之外，信義區周邊設置多個「Pokégenic」打卡點，民眾可以沿路尋找皮卡丘、伊布、耿鬼等寶可夢裝置拍照，現場也提供活動地圖，方便訓練家一路從新光三越逛到附近公園。
香堤大道還有「PokéXciting!遊行」，記者現場直擊，遊行一開始，兩側立刻擠滿人潮，不少家長直接把孩子抱高、扛上肩膀，只為了讓小朋友看清楚皮卡丘等人氣寶可夢，現場手機更是幾乎同時舉起來拍照，提醒民眾倚靠圍欄仍要注意安全。
台北市政府東南門廣場、信義廣場及信義安康公園也有免費寶可夢見面會，皮卡丘、伊布等角色會輪流現身，實際登場角色與時間依現場安排。現場還能免費領取皮卡丘紙帽，不少民眾直接戴著黃色紙帽逛街，整個信義區彷彿變成大型寶可夢聚會。
帶小孩怎麼玩？不用排店也能排出一日行程
如果是帶小朋友前往，其實不一定要把「進寶可夢中心」當成唯一目標。可以先拿活動地圖，沿途跑 Pokégenic 打卡點，再安排寶可夢見面會與遊行，中間順路領皮卡丘紙帽，最後再視現場狀況決定是否前往 A11 B1 確認「爆炸頭皮卡丘」排隊或購物資訊。
雙十連假首日信義區人潮相當可觀，建議民眾搭乘大眾運輸前往，並遵守現場工作人員指示。尤其遊行、見面會周邊容易瞬間聚集大量人潮，家長帶小孩時更要留意動線與安全，避免為了拍照推擠或阻礙其他民眾通行。
🟡 信義區寶可夢親子玩法一次看
📌Pokémon Center TAIPEI：新光三越A11館3樓，需要整理券才能入場
📌新光三越活動：Pokémon Center TAIPEI「記憶的旅途」、冒險紀念章活動
📌寶可夢遊行：香堤大道
📌免費活動：皮卡丘紙帽、寶可夢見面會、Pokégenic裝置拍照
📌寶可夢見面會：台北市政府東南門廣場、信義廣場、信義安康公園
📌見面會時間：11:00～14:00、15:00～19:30
📌Pokégenic打卡點：信義區周邊多處
📌購買「爆炸頭皮卡丘」：新光三越A11館B1北向連通道入口特設販賣店，依現場指示排隊，不使用3樓入店整理券
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「PokéXciting! in 台北」首日人潮相當驚人，新光三越A11周邊一早就湧入大量粉絲，Pokémon Center TAIPEI 入店整理券也在上午9時40分左右全數發完，想臨時到場再排隊入店的民眾，很可能直接撲空。
記者實際進入寶可夢中心觀察，店內同樣擠滿訓練家，現場還能看到帶著孩子一起逛店的家長。如果沒有拿到整理券，其實也不用立刻離開，除了購物，新光三越館內也配合活動推出「記憶的旅途」，民眾可依照指示完成指定互動，並蒐集冒險紀念章。
除此之外，信義區周邊設置多個「Pokégenic」打卡點，民眾可以沿路尋找皮卡丘、伊布、耿鬼等寶可夢裝置拍照，現場也提供活動地圖，方便訓練家一路從新光三越逛到附近公園。
香堤大道還有「PokéXciting!遊行」，記者現場直擊，遊行一開始，兩側立刻擠滿人潮，不少家長直接把孩子抱高、扛上肩膀，只為了讓小朋友看清楚皮卡丘等人氣寶可夢，現場手機更是幾乎同時舉起來拍照，提醒民眾倚靠圍欄仍要注意安全。
帶小孩怎麼玩？不用排店也能排出一日行程
如果是帶小朋友前往，其實不一定要把「進寶可夢中心」當成唯一目標。可以先拿活動地圖，沿途跑 Pokégenic 打卡點，再安排寶可夢見面會與遊行，中間順路領皮卡丘紙帽，最後再視現場狀況決定是否前往 A11 B1 確認「爆炸頭皮卡丘」排隊或購物資訊。
🟡 信義區寶可夢親子玩法一次看
📌Pokémon Center TAIPEI：新光三越A11館3樓，需要整理券才能入場
📌新光三越活動：Pokémon Center TAIPEI「記憶的旅途」、冒險紀念章活動
📌寶可夢遊行：香堤大道
📌免費活動：皮卡丘紙帽、寶可夢見面會、Pokégenic裝置拍照
📌寶可夢見面會：台北市政府東南門廣場、信義廣場、信義安康公園
📌見面會時間：11:00～14:00、15:00～19:30
📌Pokégenic打卡點：信義區周邊多處
📌購買「爆炸頭皮卡丘」：新光三越A11館B1北向連通道入口特設販賣店，依現場指示排隊，不使用3樓入店整理券