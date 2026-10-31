任天堂經典動作冒險神作《薩爾達傳說 時之笛》重製版將於11月5日發售，並且由全新世代主機Nintendo Switch 2獨占！適逢《薩爾達傳說》系列40週年，官方不僅帶來遊戲畫質與音樂的全面進化，更加入多項現代化創新玩法。《NOWNEWS》特別整理《薩爾達傳說 時之笛》重製版上市前必看的遊戲背景、特色、售價、預購特典等資訊，讓新玩家們可快速上手。
《薩爾達傳說 時之笛》遊戲背景
《薩爾達傳說 時之笛》重製版以1998年在Nintendo 64平台發行的3D動作冒險《薩爾達傳說 時之笛》為基礎，在畫質、操作各方面都有所提升，原作當年首創影響後世無數遊戲的「Z注目鎖定系統」，不僅奠定3D遊戲操控標準，更創下遊戲史上至今最高評分的榮耀紀錄。
《薩爾達傳說 時之笛》遊戲描述在海拉魯王國的科奇里森林中，唯一沒有專屬妖精的孩子林克，某天，林克因噩夢醒來，受森林守護神「德庫樹長老」請託的妖精「娜薇」來到他身邊，揭示了林克背負著拯救海拉魯的重大命運。為了阻止野心勃勃的加儂毀滅世界，林克與娜薇離開森林，踏上貫穿過去與未來的冒險。
重製版完美保留了核心的雙時代穿梭機制，玩家將在冒險歷程中切換於兩個時代，少年林克可探索科奇里森林與海拉魯城邑，使用少年專屬的道具與裝備，並透過新手引導逐步適應海拉魯世界，在拔出大師之劍後，觸發命運轉折點，長大後的林克能夠裝備更強大的武器與道具，挑戰如「森之神殿」等結構複雜、具備深度的經典解謎迷宮。
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《薩爾達傳說 時之笛》容量暴增 850 倍！細節極致進化
根據官方商店與實體序號下載卡資訊，《薩爾達傳說 時之笛》重製版預估容量約27GB，對比1998年N64原版卡匣僅32MB，重製版容量暴增接近850倍，逼近《薩爾達傳說》系列兩大開放世界作品《薩爾達傳說 曠野之息》（14.4 GB）、《薩爾達傳說 王國之淚》（16.5 GB）的容量總和，可以看出任天堂將大量儲存空間投入於高畫質材質、流暢運算與交響樂音效中。
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《薩爾達傳說 時之笛》上市日期、官方售價、特典
台灣任天堂官方表示，《薩爾達傳說 時之笛》重製版為Nintendo Switch 2獨占作品，提供盒裝實體版與數位下載版，都支援繁體中文，玩家可依據個人需求選擇適合的通路購買。另外，台灣任天堂官方也宣布，11月5日起購買任何《薩爾達傳說》系列產品，有機會獲贈特典「薩爾達傳說40週年」鑰匙圈一個。
📌實體盒裝版（台灣中文版）：官方通路建議售價為2080元；部分電商如momo購物網、誠品線上預購價為1980元，跨境電商Coupang酷澎推出預購95折，特價1950元，若折抵200元首購券，價格更下殺1780元，並承諾11月5日發售當日直送到家。
📌數位下載版：任天堂eShop售價為1880元。
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《薩爾達傳說 時之笛》重製版全新遊戲特色與玩法
📌視聽效果與交響樂重製：角色與場景全數重新製作，林克的衣服紋理、髮絲與跳入水中後的滴水效果極具真實感；過場動畫新增全語音演出，背景音樂由真實管弦樂團重新演奏。
📌現代化流暢操作：跟《曠野之息》、《王國之淚》操作方式一樣，X鍵可自由跳躍、衝刺與攀爬加速，支援右類比搖桿自由控制視角與Joy-Con體感瞄準，並完整保留招牌的注目鎖定系統。
📌麥克風與語音之笛演奏：除傳統按鍵演奏外，玩家可對著Switch 2麥克風哼唱吹奏「時之笛」，遊戲能辨識旋律並觸發對應效果。
📌「時之軌跡」進度功能：全新設計的功能，玩家可隨時回顧冒險故事進度並確認下一個目標，避免迷失方向。
📌「萬魔殿」與「妖精秘密」：萬魔殿可陳列已被擊敗的怪物雕像，並提供計時賽重新挑戰強敵；散落各地的妖精秘密則可請娜薇讀出海拉魯世界觀背景。
📌App「ZELDA NOTES」連動：可與智慧型手機 App 連動，提供「今日記錄」、照片尋寶「傳聞任務」、「笛子演奏」及收錄超過2000道題目的「時之笛檢定」。
📌地圖大量更新：重製版地圖規模大幅擴充，冰之洞窟、卡卡利科村墓地、科奇里森林與海拉魯城邑都重新規劃並加入全新小遊戲，城鎮內時間更改為動態流動，為冒險增添更多驚喜。
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「薩爾達傳說40週年紀念版」主機、周邊配件
為慶祝《薩爾達傳說》系列40週年，任天堂已於10月29日搶先發售「Nintendo Switch 2 薩爾達傳說40週年紀念版」特仕主機，台灣建議售價為1萬6480元，不含《薩爾達傳說 時之笛》遊戲軟體。特仕主機採用經典綠金色調，主機背面印有刷舊「三角神力」圖騰，底座藏有生命值愛心與點陣圖彩蛋。官方亦同步推出附展示台的Pro控制器（售價2950元）與便攜包（附保護貼與清潔布，售價950元）。
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《薩爾達傳說 時之笛》重製版以1998年在Nintendo 64平台發行的3D動作冒險《薩爾達傳說 時之笛》為基礎，在畫質、操作各方面都有所提升，原作當年首創影響後世無數遊戲的「Z注目鎖定系統」，不僅奠定3D遊戲操控標準，更創下遊戲史上至今最高評分的榮耀紀錄。
《薩爾達傳說 時之笛》遊戲描述在海拉魯王國的科奇里森林中，唯一沒有專屬妖精的孩子林克，某天，林克因噩夢醒來，受森林守護神「德庫樹長老」請託的妖精「娜薇」來到他身邊，揭示了林克背負著拯救海拉魯的重大命運。為了阻止野心勃勃的加儂毀滅世界，林克與娜薇離開森林，踏上貫穿過去與未來的冒險。
《薩爾達傳說 時之笛》容量暴增 850 倍！細節極致進化
根據官方商店與實體序號下載卡資訊，《薩爾達傳說 時之笛》重製版預估容量約27GB，對比1998年N64原版卡匣僅32MB，重製版容量暴增接近850倍，逼近《薩爾達傳說》系列兩大開放世界作品《薩爾達傳說 曠野之息》（14.4 GB）、《薩爾達傳說 王國之淚》（16.5 GB）的容量總和，可以看出任天堂將大量儲存空間投入於高畫質材質、流暢運算與交響樂音效中。
《薩爾達傳說 時之笛》上市日期、官方售價、特典
台灣任天堂官方表示，《薩爾達傳說 時之笛》重製版為Nintendo Switch 2獨占作品，提供盒裝實體版與數位下載版，都支援繁體中文，玩家可依據個人需求選擇適合的通路購買。另外，台灣任天堂官方也宣布，11月5日起購買任何《薩爾達傳說》系列產品，有機會獲贈特典「薩爾達傳說40週年」鑰匙圈一個。
📌實體盒裝版（台灣中文版）：官方通路建議售價為2080元；部分電商如momo購物網、誠品線上預購價為1980元，跨境電商Coupang酷澎推出預購95折，特價1950元，若折抵200元首購券，價格更下殺1780元，並承諾11月5日發售當日直送到家。
📌數位下載版：任天堂eShop售價為1880元。
《薩爾達傳說 時之笛》重製版全新遊戲特色與玩法
📌視聽效果與交響樂重製：角色與場景全數重新製作，林克的衣服紋理、髮絲與跳入水中後的滴水效果極具真實感；過場動畫新增全語音演出，背景音樂由真實管弦樂團重新演奏。
📌現代化流暢操作：跟《曠野之息》、《王國之淚》操作方式一樣，X鍵可自由跳躍、衝刺與攀爬加速，支援右類比搖桿自由控制視角與Joy-Con體感瞄準，並完整保留招牌的注目鎖定系統。
📌麥克風與語音之笛演奏：除傳統按鍵演奏外，玩家可對著Switch 2麥克風哼唱吹奏「時之笛」，遊戲能辨識旋律並觸發對應效果。
📌「萬魔殿」與「妖精秘密」：萬魔殿可陳列已被擊敗的怪物雕像，並提供計時賽重新挑戰強敵；散落各地的妖精秘密則可請娜薇讀出海拉魯世界觀背景。
📌App「ZELDA NOTES」連動：可與智慧型手機 App 連動，提供「今日記錄」、照片尋寶「傳聞任務」、「笛子演奏」及收錄超過2000道題目的「時之笛檢定」。
📌地圖大量更新：重製版地圖規模大幅擴充，冰之洞窟、卡卡利科村墓地、科奇里森林與海拉魯城邑都重新規劃並加入全新小遊戲，城鎮內時間更改為動態流動，為冒險增添更多驚喜。
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「薩爾達傳說40週年紀念版」主機、周邊配件
為慶祝《薩爾達傳說》系列40週年，任天堂已於10月29日搶先發售「Nintendo Switch 2 薩爾達傳說40週年紀念版」特仕主機，台灣建議售價為1萬6480元，不含《薩爾達傳說 時之笛》遊戲軟體。特仕主機採用經典綠金色調，主機背面印有刷舊「三角神力」圖騰，底座藏有生命值愛心與點陣圖彩蛋。官方亦同步推出附展示台的Pro控制器（售價2950元）與便攜包（附保護貼與清潔布，售價950元）。
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