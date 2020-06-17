張睿家一個月減脂8%　公開魔鬼菜單：天天吃一樣

▲張睿家將身材練得粗曠。（圖 / 理響國際提供）

▲張睿家體脂只有12%。（圖 / 理響國際提供）

▲張睿家分享一個月魔鬼訓練期間的菜單。（圖 / 理響國際提供）

張睿家曾以電影《盛夏光年》獲得最佳新演員獎，今年初經紀約滿，決定轉換新東家全新出發，未來希望嘗試新的戲路及角色。從出道以來因為外型俊帥，加上給人憂鬱小生感覺，讓他以往作品總是以文戲居多，坦言近期自己在心態上或想法上有改變的張睿家表示：「會希望在工作上嘗試一些跟以往不一樣的樣子，讓大家看到我硬漢、粗曠的那一面。」靜極思動的張睿家特別送給自己一個字「變」，目標就是希望像變色龍般任何什麼角色可以演而且都能詮釋的很好；未來想挑戰邊緣人或憂鬱症角色的張睿家甚至還想轉型演動作片，他笑說：「我是念體育出身的，『很耐操』！歡迎來找我拍戲！」張睿家出道多年，演技早已獲各界肯定，不過私底下對自我要求甚高的他，其實不太愛在大家面前提到金馬獎，也會催眠自己不要被大家所謂的「金馬魔咒」而限制住自己的演戲方式。《盛夏光年》當年堪稱是開創BL劇類型的先鋒，片中與張孝全堪稱BL配對始祖；問張睿家如果有機會讓他再演同志類型的電影，自己會想接演嗎？他表示：「對於現在的我來說，只要是好的劇本，任何角色都不設限！」張睿家下半年有4部戲約正在洽談，他也趁疫情期間鍛鍊身體，把自己的體脂肪硬是降到了12%，他分享自己在一個月魔鬼訓練期間的菜單：「起床吃一把堅果獲取油脂，接著只吃無油調理的雞胸肉，冰箱裡只放雞胸肉與蔬菜。然後天天吃一樣！」問張睿家在飲食控制期最痛苦的地方在哪？他苦笑說：「天天吃一樣對於身心其實很煎熬，我有時候做夢都會夢到水煮雞胸肉！如果碰到嘴饞想吃重口味時，我就上網看一些YOUTUBER挑戰全台最辣的大王麻辣乾麵的影片，結果減脂那個月下來體脂肪下降了8%。」