養出夏日好身材！營養師Ricky教你高CP值有感健身

▲運用跑步機進行HIIT高強度間歇訓練。（圖／資料照片）

▲近期很夯的拳擊有氧，結合上下半身的全身性運動，讓你更有意識的協調全身肌肉。（圖／資料照片）

▲崔咪解析如何有「酵」美更快！結合玩美移動的AI智慧膚質檢測、佐登妮絲白金密集煥白淡斑筆以及軒郁國際 SEXYLOOK極酵面膜，教大家有效美肌。（圖／資料照片）

▲Men‘s Game玩物誌 Allen介紹居家開運幫手－瀚雲科技的Opro9 智能空氣淨化器、奧圖碼科技的P1智慧4K超短焦雷射家庭劇院以及英霸聲學科技的XPUMP 3D智慧環繞音效引擎。（圖／資料照片）

炎熱的夏季到來，想運動又不想惹得一身粘膩，不少人會選擇到健身房動一動，看著因為疫情期間囤積下來的脂肪，任誰都巴不得趕緊消滅它。然而，突然間想認真動起來，還真多少會吃不消。型男營養師Ricky建議，把運動變樂趣，找到CP值高的項目，放大運動給你的樂趣和成就感，就能輕鬆養出夏日好身材。不少人上健身房都會跑跑步，搭配簡單幾組的重訓，然而同樣的30分鐘運動，透過營養師Ricky示範，搭配間歇式的運動方式，瞬間就把運動Level Up，Ricky建議，健身前5到10分鐘可以利用跑步熱身，不僅能提升鍛鍊效果還可以減少運動傷害，每天30到60分鐘的輕度有氧運動對身體更是好處多多，利用跑步機製造跑步的速度差，就算不用跑很久也能達到燃脂的效果，並且提升自身的抵抗力。此外，如近期很夯的拳擊有氧運動，是一種能結合上下半身的全身性運動，有意識的協調全身的肌肉。Ricky提到，像這樣結合上半身拳擊訓練和高強度心肺訓練的下半身踩踏運動，使用者在15分鐘內，可鍛鍊全身性的肌肉、訓練大腦反應，解決現代人沒時間運動、沒動力運動的窘境。像這樣創新與獨特的健身設備，今年更是獲得台灣精品獎銀質獎，也引發許多健身愛好者關注。這次台灣精品特地結合健身達人營養師Ricky、知名美妝部落客Tramy崔咪以及專業3C開箱網紅Men‘s Game玩物誌的 Allen合作拍攝「Excellence! 精品台友會」知識型節目，以有趣的方式，結合獲得台灣精品肯定的優質商品，讓大眾更認識這些優秀產品。就如營養師Ricky以專業的知識，搭配明躍國際健康科技的拳擊腳踏車、力伽實業的Verde 綠能跑步機以及喬山健康科技的樓梯健身機，透過三台創新器材提供自主訓練建議；崔咪以肌膚年齡切入有效保養主題，結合玩美移動的AI智慧膚質檢測、佐登妮絲白金密集煥白淡斑筆以及軒郁國際 SEXYLOOK極酵面膜，跟愛美的民眾介紹打造完美膚質的方法。Men‘s Game玩物誌 Allen則是號召大家一起「打造開運好宅」，融合有趣的台語教學，以瀚雲科技的Opro9 智能空氣淨化器、奧圖碼科技的P1智慧4K超短焦雷射家庭劇院以及英霸聲學科技的XPUMP 3D智慧環繞音效引擎為例，提供大家營造家庭好氣氛的撇步，勸拜不少網友入坑購買。今年因疫情的關係，導致全球產業鏈及生態都發生改變，為因應這樣的衝擊，由經濟部國際貿易局及外貿協會執行的「台灣精品獎」運用數位科技，打造智慧線上展館，並透過直播的方式，安排廠商參與線上記者會，成功吸引許多國際買主及媒體報導。同時，透過台灣精品官方的數位社群以及網路平台進行國際宣傳，一方面為台灣精品得獎廠商提升在國際市場的知名度，也輔導企業數位轉型，降低疫情對產業的衝擊，作為後續拓展國際市場，爭取商機的基礎，讓危機成為商機與轉機。

強肌就go #肌肉房

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強肌，也要美肌 想美就go #愛美+醫房

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增肌，更要強運 想旺就上 #金好運房

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