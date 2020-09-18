名家論壇》尼格爾．康貝朗／如果群眾很窮，不要跟群眾走

不受悲觀消息左右
「有人死於車禍，你會不會把車賣掉從此不再開車？」
我們每週都會讀到各種頭條新聞：
「股市下跌，今年漲幅化為烏有。」
「油價崩盤震波影響全球市場。」
「英國正瀕臨脫歐所引發的經濟瓦解。」
「債務膨脹重壓下，歐元區正面臨內爆風險。」
媒體都愛聳動的頭條新聞，沒什麼比恐懼、擔心、焦慮和負面消息更吸睛。對報紙編輯和電視主持人來說，比股市指數、通膨和房價下跌的圖表更令人情緒波動的事可說少之又少。我很訝異的是，我們竟沒有因為這樣，將所有的財富藏在床底下或是換成金條。咦，這標題很不錯，可以多賣出幾份報紙。
你必須知道有事在發生，但不要盲目相信所聽到的每件事。很重要的是，不要為了企圖保護投資而主動對新聞報導做出反應。當媒體報導談到柴油車的末日時，並不表示你必須急著脫手汽車產業的股票和債券。反而要去探查真相。
行動方案
認識基本面
分析你所投資的資產基本面是做決定的根基。對資產的穩健度、價格和前景要有概念。就你考慮要持有其股票或債券的任何公司而言，基本面包括：
- 營收基礎穩不穩定？
- 既有的競爭大不大？
- 原料成本和供應有沒有問題？
- 毛利高不高？
- 產品線以及研發和投資的規模為何？
- 公司所持有的債務規模、類型和到期日為何？
- 公司的現金流如何，包括配息和庫藏股的穩定性與規模？
- 公司業務在多大程度上不會受到景氣衰退影響？
就市場指數（好比說那斯達克〔Nasdaq〕或富時100〔FTSE100〕）、個股、外匯或其他可交易資產而言，你需要去了解圖表上顯示的歷史價格走勢以及買賣的股數，以判斷價格走勢是否可能持續。
慎防太過正面的消息
當媒體和金融分析師在大談某種資產類別、產品或指數前景看好時，所適用的邏輯相同。一如你在股票下跌時會做的事，停下來去看看基本面。如有疑問，就付費尋求專家的建言與意見。對大部分的人來說，分析圖表和基本面真的很乏味，而且非常耗時。基金經理人則是拿錢辦事，所以不妨考慮把錢交給他們，自己聚焦於其他類型的資產，好比說房地產。
不盲從的勇氣
「如果群眾很窮，就不要跟著群眾走。」
逆勢而為很困難。人類傾向於追求心理學家所稱的社會認同（social proof）。如果別人做了某件事，我們就有可能跟著去做。賓州大學（University of Pennsylvania）的心理學家約拿．博格（Jonah Berger）在實驗中發現，如果受試者知道別人買了某樣東西，與其他沒有被告知別人偏好的受試者相比，他們去買同樣東西的機率至少高了10％。
只要談到錢，就要牢記一件事：絕大多數人都在做的事，你只要反其道而行就有可能獲利。絕大多數人在財務上都會不成功，但你會。
說到底，如果你要成為明智的投資人和財富創造者，就必須自己拿定主意。
行動方案
審視所見所聞的合理性
當你的周遭圍繞著一些具有說服力的人，對於他們強烈表達的想法和意見，你很難不買帳：「什麼，現在市場行情大好，你的投資組合裡竟然沒有黃金？」、「你說你在房市不振的這個時間點買了那裡的房產？」、「你怎麼還留著ABC公司的股票？我上個月就脫手了，不然看到這家公司如此垂死掙扎，我無法安穩入睡。」
對於聽到的建言都要進行評估，同時也要清楚自己做出選擇的理由、財務計畫和風險容忍度。
何時該反其道而行
有時候你需要跟著羊群走，有時候你需要逆勢而為；困難之處在於判斷跟不跟的時機點。在下列常見的情況下，你會怎麼做？
- 你持有股份的公司瀕臨破產，股價正在下跌。所有人都在賣出持股。你要跟著羊群走，還是逆勢而為？
- 你持有股份的一家《財星》五百大知名且成功的傳統企業，其年度業績報告非常差，很多投資人隨著報告出爐紛紛脫手股票，導致股價下跌。你要跟著羊群走，還是逆勢而為？
決定如何行動是一連串學習和試誤的結合，最重要的是採納一流的建議。
有時候，你要跟從其他人在做的事；其他時候，你要走出自己的路。
●作者：尼格爾．康貝朗（Nigel Cumberland）／全球Top 100領導力教練
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com