房市／萬華捷運議題未發酵　40年老公寓詢問度大增

台北市地政局公布最新一期《不動產年報》，2019年全市住宅平均總價以萬華區1645萬元最親民；該報告亦分析百戶以上社區，萬華仍有電梯2房產品，總價落在千萬以內。
《不動產年報》分析，全市住宅平均總價2492萬，其中以大安區3845萬最高，最低則在萬華區僅1645萬，兩區價差逾1倍。信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔指出，萬華區房價相對其他區域親民，因此成為許多購屋族買進台北市的第一站，之後有能力再換到更大、更新或更接近市中心的區塊。
但仇穎翔也表示，捷運萬大線正在施工，一般來說，捷運通車前夕會對當地房價有一波帶動；也因捷運正在動工，加上萬華地區多數住宅屋齡較老，因此近期捷運沿線或者近捷運的40年以上公寓詢問度反而變高，不乏在地居民先買來給兒女自住或出租，一面等待捷運通車後，都更的機會應會增加不少。
仇穎翔觀察，越近捷運沿線萬大路的公寓，如果越靠近捷運站點、坪數相對小，又在公寓低樓層，價格可達45萬，但若是距離捷運站較遠，樓層高一些，價格則在3字頭靠4字頭左右，整體而言，均價約落在40萬上下。
《不動產年報》亦分析全台北市總戶數100戶以上的住宅，「總價未滿千萬」的十大交易最熱門社區，有9處都是以套房為主，唯有萬華「國光社區」由於屋齡40年左右，建物平均坪數約16.7坪，單價則約47.7萬，2房總價在千萬內。