激似泫雅！李維維爆減6kg　大秀性感川字線、逆天美腿

螢光幕前總以知性溫柔婉約形象現身的李維維，近來大突破，不僅甩開以往的傻白甜角色，挑戰反叛腹黑心機女外，日前更曝光一系列大尺度性感照，照片中僅以包臀激短褲現身，大秀零贅肉的側腰和性感長腿。李維維更首次挑戰浪漫長捲髮造型，讓網友狂讚根本是小野馬炫雅，直呼女神不只臉蛋凍齡，連身材也超逆齡！



李維維表示，以前食量很大，一個人要吃掉兩人份的食物才有飽足感，巔峰時期甚至飆到56公斤左右，「以前都靠穿衣服藏肉，某次被工作人員笑說我背很厚，才真的嚇到開始減。」她也自覺到，現在的年紀身體代謝真的慢很多，「以前只要兩天不吃，肚子就消了。現在代謝力差，多喝一杯珍奶，肚子就整個腫一圈耶！」直到最近她終於找到方法，成功甩掉6kg減回4 字頭，她俏皮的表示：「已經5年沒看到這個數字了，太開心！」



▲不到20歲就當模特兒的李維維，當然也有各種維持身材的辛酸史，其中包括使用錯誤方法甩肉。（圖／資料照片）

不到20歲就當模特兒的李維維，當然也有各種維持身材的辛酸史，其中包括使用錯誤方法甩肉。她回憶以前在加拿大念書時，曾經誤用過減肥藥，結果身體差點出問題，讓她更堅持一定要選擇天然方式甩油。她表示：「最重要的是不能傷身體，亂吃藥、激進的斷食，都非常不健康。」她進一步提到，養成正確的飲食觀念，再補充攝取能夠提高代謝力的輔助品，才是她比較能接受、不傷身的方式。





李維維表示自己每次想靠斷食來控制體態不到3天就會破功，「而且我餓到受不了後之後反而會爆吃，還都以高熱量的食物為主，很可怕！」這次她能成功減下來，她開心表示都是多虧了代謝輔助食品曲易CHOYeR，因為是天然萃取沒有藥性，不僅沒有副作用。李維維開心表示：「數字是其次，穿衣服時的改變是最真實的，以前我只要穿短褲，大腿肉會繃到褲管要炸開，肚子還會卡一圈在褲頭，幸好現在減下來，真的隨便穿都很美！」



▲她開心表示都是多虧了代謝輔助食品曲易CHOYeR，因為是天然萃取沒有藥性，沒有副作用。（圖／資料照片）

李維維更大方分享甩油訣竅：「現在基本上三餐還是正常照吃，盡量吃原型食物，不過量即可，但我會再加上提高代謝的輔助品曲易CHOYeR，晚餐後我一定會吃一顆『魔鬼XS』，它可以幫助我把吃下去的都排乾淨、不堆積在身體裡。睡前再吃一顆『妖精曲羨』，可以在我們人體代謝最好的睡眠時間刺激代謝、消耗。」不過她也強調，千萬不要躁進，一定要有耐心慢慢來，用對方法、吃對東西，身體自然會告訴你答案！





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