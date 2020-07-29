影／驚覺「不再少女」十大瞬間　減肥超難減、朋友都當媽

▲ 不再是少女行為之一：驚覺自己有細紋。（圖／啾啾妹 授權）

▲ 不再是少女行為之一：以前超喜歡吃甜食，現在卻不愛吃甜。（圖／啾啾妹 授權）

相信許多女性都曾有這樣的同感，出社會後打滾了幾年，不知不覺中已磨成了大人的樣子，不只是身體上，行為與心態也都改變不少。在日常生活中的幾個瞬間，更讓你赫然驚覺，原來自己已不再是當初的那個青春少女！Youtuber「啾啾妹」歸類出十大日常，驚覺「不再是少女」的瞬間，像是「相簿裡沒自拍」、「熬夜副作用大」等等，讓許多女性網友點頭如搗蒜。（助理編輯：鄧詩倫）