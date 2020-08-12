每年換車不是夢！和運推訂閱式租賃　讓你爽開新車不必養

傳統觀念中，擁有房子、車子是一件「天長地久」的人生大事，如今隨著人們消費型態改變，現代的消費者更在乎在不同的人生階段，完成不同的「曾經擁有」。因此，汽車租賃第一品牌和運租車，推出訂閱式租賃，讓開新車的門檻大幅降低，年輕族群不再需要省吃儉用，努力存頭期款，還要四處比價斤斤計較，也不必擔心買車後還有沉重的保養維修、保險費用等高額負擔，還可以年年換新車開，依照成家、立業、生子等不同的生活型態與需求來改變車款，更不必煩惱如何處理二手車的問題。訂閱式租賃服務的概念，更符合現代人的用車習慣。



▲汽車租賃第一品牌和運租車，推出訂閱式租賃，讓開新車的門檻大幅降低（圖／和運租車官網）

以「TOYOTA新車自由配－訂閱式租賃服務」為例，提供消費者在3年合約期內，每年期滿就可以交回舊車，換開新車，而且TOYOTA全車系、全等級皆可自由搭配選擇，所以車主可以第一年開著86跑車帶著未來老婆四處蝦趴，第二年換開SIENTA載貨載人好方便，第3年選擇RAV4 HYBRID，全家老小連狗狗一起，全部坐上車到處出去玩。非常適合想體驗不同車型駕馭樂趣的消費者，或是短時間生活型態有所改變的消費者。





最讓駕駛者最放心的部分，就是車子的大小雜事，包括保險、牌燃稅費繳納、定期保養維修、維修代步車輛等，皆有和運專屬服務管家一手包辦，完全不麻煩也不必煩惱，養車幾乎零成本。如果是掛在公司法人名號，還可以享受節稅優勢，用車成本再降低。



▲最讓駕駛者最放心的部分，就是車子的大小雜事，包括保險、牌燃稅費繳納、定期保養維修、維修代步車輛等，皆有和運專屬服務管家一手包辦（圖／和運租車官網）

一般消費者入門，可選擇「TOYOTA新車自由配」，只要月付12,999元起，從入門國產車VIOS到高級進口跑車TOYOTA 86，TOYOTA全車系車款都能隨心所欲自由搭配。想要嘗試高級車的愛好者，也可選擇LEXUS的訂閱式租賃服務，只要月付33,300元起，無論是ES200豪華版轎車、RX300豪華版休旅車、LC500雙門跑車等各種豪華車款，都能輕鬆開回家當自己的車在用。





就像聽音樂看電影不必買片子回家，訂閱經濟正當道，對於面對人生不同階段轉變的新世代消費族群來說，不同時期的用車需求不同，換車養車不易，又貴又麻煩，而訂閱式租賃方案，就如同繳月租費的方式，消費者不但享有年年換新車服務，亦能體驗不同車型的駕馭樂趣，省下來的購車預算，還可用在其他投資，人生進階更easy。





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