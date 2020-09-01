這款禮盒近期好夯！網紅IG開箱激推「每日一豆一纖奶」

根據調查顯示，逾8成的國人乳製品攝取不足、9成膳食纖維攝取不足，健康的飲食每天要攝取的膳食纖維量建議為25-35公克，但是台灣夏天炎熱，很多人喜歡喝手搖飲，就算是一杯半糖的珍珠奶茶，熱量也高達500-600大卡，一不小心不僅熱量爆表，膳食纖維、蛋白質與鈣質的攝取也不均。因此，Ricky營養師就建議，與其喝手搖飲，不如每天喝一杯高纖牛奶＋一杯高纖豆漿，熱量較低之餘，還可以補充優質蛋白質、攝取每日所需4-6成的膳食纖維量。
每天一瓶高纖牛奶，配合不同的驚喜包改變飲食習慣，像是中餐來上原味時代輕卡餐、下午茶改搭配的Spark Protein蛋白營養脆餅、還提供了隨時都能練臀的Xoffit蜜臀圈等，鼓勵消費者餓了還是吃，只是改成免贖罪方式，讓減糖變得容易，飲食管理也不會這麼痛苦。
這款五日禮盒不只內容物講究，外包裝也很精美，KOL LiangZiQi梁子淇、Meizi Chen、周子涵、Ann Chiu安秋、亞藍都紛紛在IG上分享開箱、使用心得。Vivia Liao也說現在出門訓練時都會隨身攜帶一瓶，健身完馬上沖泡Myprotein英式奶茶口味乳清蛋白粉，就是一杯纖奶茶的創意飲料！營養均衡又有飽感，是她近期的最愛。
Justin Lu則分享，很多學生都問他戒不掉喝飲料的習慣怎麼辦，他認為「其實不用戒掉飲料，而是把他換成比較營養的選擇，有何不可！」除了搭配纖奶之外，還可以靠新創意，減少熱量之餘，同時攝取膳食纖維，一舉兩得；瑪G也在IG透露，這是她找到感覺最舒服的飲食方式，一天只吃兩餐，而且運動量很大的她，很常用流質飲品代替主食，五日禮盒每天都有搭配纖奶的小建議，可以從早餐開始就吃得健康，譬如早上想吃大冰奶配雞腿堡（792大卡），可以改成纖奶+BC益生菌有機草莓脆麥片，這樣就能省下466大卡，還補充蛋白質13.3g及膳食纖維8.7g攝取。