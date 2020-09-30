孕期、產後漏尿好困擾　準媽媽：只靠衛生棉擋不住啦！

懷孕的媽咪真的很辛苦，除了得挺著肚子行動不便，還要忍受各種生理上的不適。隨著肚子裡的寶寶逐漸長大，媽媽腹腔的器官也不斷被胎兒擠壓，其中受害最深的就是膀胱了，寶寶的重量直接壓著膀胱，不光是減少儲尿空間造成頻尿而已，只要媽媽腹部稍微一用力，像是咳嗽、打噴嚏，甚至孕吐時，立刻就出現漏尿的困擾，褲子濕了一片，不立刻處理還會傳出尿騷味。有孕媽咪形容「逛街時突然開始作嘔，結果每嘔一次就漏一次尿，內褲褲子都濕了，覺得好狼狽好丟臉啊」、「簡直就是大寫加粗體的尷尬」、「孕期和產後一陣子，膀胱都還不是自己的」！

醫師表示，根據臨床經驗大約至少30%-40%的孕媽咪有漏尿問題，又以初期孕吐時及後期臨盆前更為頻繁；即使產後2個月，也仍然還有7%-10%的媽媽，仍然有持續性漏尿狀況。有網友就說生完一年了還是會漏尿，有時候一抱起孩子稍微用點力，褲子就濕了。

有些孕媽咪因為害怕漏尿造成的尷尬，而減少外出活動的次數與時間，但醫師都認為，這樣不僅容易引發負面情緒，缺乏足夠運動量也易增加生產困難。面對漏尿困擾，一般衛生護墊根本不夠力，許多第一次懷孕的準媽咪都是「拿衛生棉頂著先」，但有經驗的網友立刻跳出來說，衛生棉其實也擋不住。因為衛生棉的設計是吸收濃稠的經血，對於吸收尿液的能力還是不夠，用衛生棉吸收漏尿，不只會「變成很重一包」，水分留在表面又濕又悶的感覺，讓人「不蘇湖」。此外，漏尿產生的尷尬異味，也實在令人頭疼。



▲到底用什麼才能安心外出？網友大推安親抑菌潔淨墊（圖／資料照片）

到底用什麼才能安心外出？網友大推安親抑菌潔淨墊，不僅是目前市面上唯一具有蝶翼設計的漏尿專用潔淨墊，兼具衛生棉的舒適與便利性、不怕移位導致尿液側漏，而且添加ZIOX除臭抑菌配方及天然紅漿果香氛，再也沒有尷尬味道。最重要的是，具有快速吸收尿液的能力，還能長時間保持乾爽。有孕媽咪使用過後表示「吸收尿液後，還是比其他牌子更薄、更舒服」、「安親抑菌潔淨墊使用起來乾爽又舒服，產後使用，月經突然來了還可以兼具衛生棉功能，真的很棒！」、「而且安親抑菌潔淨墊還依照漏尿量的大小分不同尺寸，好安心！」



▲雖然是必需品，對準媽咪來說還是一筆不小的支出。（圖／資料照片） 雖然是必需品，對準媽咪來說還是一筆不小的支出。但是最近精打細算的網友發現，蝦皮商城現正推出特價活動，安親抑菌潔淨墊買一包送一包；箱購另享優惠價之外，再加贈3包AQUA濕式衛生紙(48抽)。建議聰明的媽咪把握機會，照顧好自身需求，還能省下錢用來添購小寶貝的用品，一舉數得！